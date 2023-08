Cómo sería el estadio de la Universidad de Chile, según la Inteligencia Artificial

A lo largo de la historia, el club Universidad de Chile junto a sus hinchas siempre han ansiado el sueño del estadio propio. Sin embargo, la idea de un recinto para los azules no ha logrado ser plausible, aunque sí han habido proyectos y maquetas desde los primeros años de la institución.

A inicios del 2023, desde Azul Azul, entregaron algunas señales como la adquisición de un terreno en la zona norte de la Región Metropolitana, en la comuna de Lampa. Pero, hasta la fecha no ha aparecido nueva información respecto al estadio para el romántico viajero.

El gran sueño de los azules ha estado presente estos últimos años debido a que no han podido utilizar el Estadio Nacional por las obras con miras a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Es por esto, que la dirigencia del club ha tenido que buscar otros lugares para jugar de locales, llevándolos incluso a otras regiones de Chile.

Ideas y proyectos de estadios para la Universidad de Chile

A lo largo de la historia del club laico, en reiteradas ocasiones han existido iniciativas por parte de los directivos de cada época para construir un estadio para el equipo, algo que hasta hoy no se ha concretado.

1- Estadio Monumental Universidad de Chile

El primer intento serio ocurrió en 1948, un proyecto denominado “Estadio Monumental Universidad de Chile”, iniciativa del Doctor Julio Kilian y que incluso tenía el apoyo del ex Presidente Gabriel González Videla. La idea era hacerlo mediante el pago de un paquete accionario de 30.000 acciones a $1.000 cada una (valor de la época), para poder comprar los terrenos y crear el estadio, sin embargo, nunca se logró vender en su totalidad.

2- Estadio en el Parque Araucano

En segundo lugar, vino el proyecto más realista que tuvo el club. Ocurrió en la década de los 70, cuando la Universidad de Chile permutó unos terrenos que tenía en La Castrina, en La Granja, por otros que se encontraban en la ex Villa San Luis, donde actualmente se encuentran el Parque Araucano y el centro comercial Parque Arauco.

En los terrenos también iba a existir la Villa Panamericana, ya que Chile iba a ser la sede de los Juegos Panamericanos en 1975. Aquí, el club iba a construir el estadio, pues tenía el patrocinio del Gobierno del ex Presidente Salvador Allende y su ministro del Interior José Tohá. Además, se suman los recursos económicos con que contaba el cuadro laico, con las ventas de varios jugadores pertenecientes al Ballet Azul como Pedro Araya, Alberto Quintano o Emilio Torrealba.

Sin embargo, el Golpe de Estado hizo que el proyecto no se concretara, ya que se bajó la candidatura de los juegos y además la Casa de Estudios fue intervenida, al igual que el club por parte de los militares. Finalmente, esos terrenos fueron cedidos a la Municipalidad de Las Condes.

Cómo sería el estadio de la U según una IA. Foto de: El blog Antúnez.

3- La Caldera Azul

La tercera ocasión fue en la década de los 80, la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (Corfuch), encargó un estadio mecano a Brasil, el cual llegó a Iquique. En un inicio, se tenía pensado construirlo en Quinta Normal, pero luego se pensó en las cercanías de Las Torres con Américo Vespucio. Sin embargo, ninguno de los dos terrenos se concretó. El recinto iba a llamarse “Estadio José Miguel Carrera”, aunque era conocido como “La Caldera Azul”.

Además, las vigas del estadio comenzaron a oxidarse por la salinidad de Iquique, sumado a que tenían que pagar los derechos de internación, por lo que finalmente las partes fueron vendidas como chatarra.

Cómo sería el estadio de la U según una IA. Foto de: El blog Antúnez.

4- Laguna Carén

Con la llegada de Azul Azul, se ha incrementado la intención de construir el estadio propio. En 2014, Carlos Heller junto al rector de la Universidad de Chile anunciaron que el proyecto se iba a realizar en unos terrenos de la institución en la Laguna Carén. Sin embargo, por la fuerte oposición de los vecinos del sector, sumado a que dichas tierras eran para ser utilizadas con fines científicos nunca se pudo avanzar en el sector.

Esto se suma que a los pocos años, se había dado una opción en La Pintana, donde Azul Azul tenía una promesa de compra, pero que finalmente no se concretó.

Proyecto del estadio de Universidad de Chile en Laguna Carén.

¿Cómo sería el estadio de la “U” según la Inteligencia Artificial?

Al consultar con la Inteligencia Artificial cómo sería el estadio del club Universidad de Chile, el creador de imágenes que Microsoft implementó en Bing, basado en Dall-E, muestra diferentes recintos, algunos parecidos a los que existen en Estados Unidos o Europa, con capacidad sobre los 60 mil asistentes, además de techo y con alta tecnología.

Mientras que en otras imágenes, los estadios son más similares a los que existen en varios países de Sudamérica, con un estilo sencillo y sin grandes alardes tecnológicos, parecidos al Cilindro de Avellaneda de Racing de Argentina, u otros que hay en el cono sur de América

Cómo sería el estadio de la U según una IA. Foto: Bing Image Creator.

Cómo sería el estadio de la U según una IA. Foto: Bing Image Creator.

Cómo sería el estadio de la U según una IA. Foto: Bing Image Creator.

Cómo sería el estadio de la U según una IA. Foto: Bing Image Creator.

¿Qué dicen los expertos sobre los estadios generados por IA?

Para saber si estos recintos generalizados por Inteligencia Artificial son posibles de construir en Chile, Cristóbal Bañados, arquitecto de Forni & Fortes Arquitectos y docente de la Universidad de Chile, dijo a La Tercera:

—Todos estos recintos pueden realizarse, ya que no tienen una dificultad arquitectónica, además que la IA usa estadios reales como referencias. Yo creo que hay temas de escala, porque hay imágenes que son de ligas europeas, es decir, gigantescos, que no dan para un club chileno, pues con suerte lo llenarían una vez al año.

Pablo Guerra, constructor civil y presidente de la Asociación de Constructores Civiles de la Universidad Católica, al respecto de la vialidad de estos estadios, señaló para La Tercera que no existirían problemas en hacerlo, pero que depende de los recursos disponibles, el diseño de arquitectura y los cálculos que sean concordante con los diseños de la IA.

Para Bañados, el principal tema es la parte monetaria, ya que los costos aumentan entre más grande sea el estadio, como sería en el caso de tener un techo que cubra los asientos. Además, hacer un recinto de estas envergaduras es complejo a nivel país, debido a los altos precios que existen al comprar terrenos dentro de Santiago y que cada vez quedan menos sitios para realizar grandes construcciones.

Ante esto, Guerra indicó que en la ciudad no existen terrenos para los estadios realizados por la IA debido a la magnitud de estos, por lo que lo más viable serían hacerlo en la periferia de la Región Metropolitana. Además, se suman las negativas que pueden tener por parte de vecinos la creación de recintos gran tamaño.

Para Bañados, el hacer un estadio en las afueras de la ciudad no es muy viable, ya que estos recintos de gran capacidad deben tener una buena conectividad y no solamente depender de los vehículos particulares que utilicen las personas para llegar al lugar o de transportes públicos que sean muy específicos para ciertas comunas, como es el caso de Lampa, pues no serían atractivos.

Dice que existen estadios que se encuentran más insertos en la ciudad, como son La Bombonera en Argentina, pero no son grandes complejos, como son el Nacional en Chile, el cual cuenta con un parque que rodea el recinto.

Para él, lo más factible que se puede construir en Chile, es la imagen número 4 realizada por la IA, pues los demás, a pesar de ser realistas, son para escalas de clubes europeos y no para una realidad latinoamericana, ni para un equipo chileno.

Club Universidad de Chile

¿Los estadios representan la identidad de Universidad de Chile?

A pesar de ser un tema sensible para los hinchas del equipo, los fanáticos azules esperan que el futuro recinto cuente con la identidad del club. Gustavo Villafranca, periodista e integrante del Círculo de Historiadores e Investigadores de la Universidad de Chile, reflexiona sobre el tema del estadio propio.

—Cuando este tema se aborda mediáticamente o lo hace Azul Azul públicamente, es prácticamente un tema que para lo único que sirve es para generar bullying, burlas de los archirrivales y cuando sale a veces desde Azul Azul, el hincha siente de que es una vendida de humo o una estrategia comunicacional que busca tapar una mala gestión administrativa y deportiva.

Respecto a si estos estadios generados por IA, representan la identidad del cuadro laico, Villafranca señaló “es muy importante que el estadio recoja los colores del club, el cual en primer término es el azul y en segundo lugar el blanco. El rojo lo empieza a incorporar a finales de los años 90, cuando vuelve la rivalidad con Colo Colo y también se suma la identificación del hincha con la hinchada de San Lorenzo de Almagro”.

Ante esto, agrega que los estadios creados por la IA abusan del rojo, por lo que uno podría pensar que es el recinto de Cerro Porteño o el propio San Lorenzo y no de la Universidad de Chile, ya que no se aparece el blanco como color secundario.

También señala que existe una ausencia del chuncho, uno de los símbolos más importantes de los azules, pues viene del Club Náutico Universitario y que lo toma la Universidad de Chile.

En la parte arquitectónica, dice: “Me parece que hay una gran ausencia de los palcos. Estos son una forma de ingreso fundamental para la construcción del estadio, como son los proyectos del Atlético de Madrid o Estudiantes de La Plata”.

En este punto, agregó que es una construcción de graderías uniformes y tampoco existe un diseño que considere una tribuna exclusiva para el público visitante y que tenga una separación de los asistentes locales.

Respecto a cómo se llamaría el estadio, en caso de concretarse el recinto deportivo de la Universidad de Chile, señala que no debería tener el nombre de un jugador, pues a pesar de que han pasado muchos íconos a lo largo de la vida del club, sería injusto que llevara uno solo. Es por esto, que él lo nombraría Estadio Romántico Viajero, ya que además del chuncho, estas palabras identifica al equipo, tal como se menciona en el himno.