Jorge Segovia: “Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia”

Jorge Segovia sigue con atención lo que está pasando en Chile. El dueño de Unión Española dio la instrucción a Sabino Aguad, gerente general del club hispano, de agotar todas las instancias para que se respete el reglamento del fútbol chileno, que, según su interpretación, le permite mantener la categoría. Más allá de esas gestiones, el empresario europeo realiza una fuerte autocrítica de la campaña deportiva que provocó el descenso por segunda vez en la historia del elenco de Independencia.

“Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse”, dice, de entrada, para abordar el enfrentamiento con la ANFP que tiene en jaque los descensos de 2025.

¿Qué pasará si recibe un portazo?

Si recibimos, como usted dice, “un portazo” de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema.

A usted le quitaron la presidencia de la ANFP en el 2010 por un resquicio legal...

Efectivamente, eso me sucedió. Usaron un reglamento obsoleto para desconocer una elección democrática, nada menos que de la presidencia de la ANFP. En este caso, en que el reglamento no es obsoleto, sino del 2024, con más motivo deben cumplirlo.

Si Unión Española se queda en Primera División, se dirá que se salvaron por secretaría...

Si se dice que Unión se salvó por secretaria, no sería el primer caso que ocurre y por tanto no nos ofende.

En lo deportivo, ¿qué explicación da por el fracaso de Unión Española en el 2025?

Ha sido un conjunto de circunstancias. Nos han afectado muchas situaciones, muchos lesionados. Probablemente nos equivocamos con algunas contrataciones. Mala suerte, porque la suerte también incide.

MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

¿Afectó el desorden institucional? Unión Española tuvo dos presidentes y dos gerentes deportivos en 10 meses…

No lo sé, no creo que tanto. Los administradores no saltan a la cancha. Pero no, yo creo que han sido un cúmulo de circunstancias que a veces se dan bien y otras mal. Hemos tenido mala suerte y ya está.

¿Se imaginó estar viviendo esta crisis?

No, todo lo contrario. Cuando armamos el plantel para este año, lo armamos junto al Coto Sierra pensando en salir campeones. Se hizo una inversión importante.

¿No fue un error aguantar tanto tiempo a José Luis Sierra en la banca? Sumó apenas seis puntos en 11 partidos...

No lo sé. Quizás sí lo fue. Yo creo que el Coto es un gran técnico y es una persona que quiere a Unión Española. Se dieron mal las cosas. Si fue un error haber alargado más o menos el proceso, no lo sé. Eso queda para lo que pudo ser y no fue. No culpo al Coto, no culpo a nadie. Yo asumo toda la responsabilidad.

Pero trajo a Miguel Ramírez como reemplazante de José Luis Sierra, pese a que fue despedido de Iquique por malos resultados. ¿Eso no fue un error?

Bueno, quizás también pudo ser una equivocación. En ese momento, valoramos las distintas alternativas que había. No es fácil cambiar un técnico a mitad de temporada. El proyecto que en ese momento nos ofreció Ramírez nos parecía coherente. Después no fue como esperábamos.

¿No le molestó que Miguel Ramírez renunciara a tres fechas del final del torneo?

No. No me molestó la renuncia del Coto ni la de Ramírez. Son decisiones personales que las toma un técnico. Yo las asumo, tal como cuando un club decide cambiar a un técnico porque no van bien las cosas.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿No considera que Miguel Ramírez huyó para no ser el DT que descendió a Unión Española?

No, creo que no. Es una decisión personal. Y ya digo que no quiero hacer juicios personales ni culpar a nadie. La situación es la que es y ahora miramos hacia el futuro.

¿Qué grado de responsabilidad tiene Cristián Rodríguez? Fue el gerente deportivo que armó este plantel…

Esa fue una salida que decidimos nosotros. Pero le insisto, no quiero buscar culpables. Que Cristián se pudo equivocar en cosas, no me cabe dudas. Pero ya le digo que el principal responsable soy yo. Que las luminarias tendrían que haber estado puestas hace seis o siete meses, también es efectivo. Y aún estamos esperando que termine el proceso.

También se dio la salida del presidente Francisco Ceresuela a mitad de año...

Yo con Francisco solo tengo motivos de afecto, motivos de agradecimiento. Por supuesto que no haré una crítica negativa de él, por ningún motivo. Él sabe que yo lo aprecio mucho y él decidió dejar la presidencia en su momento. Lo respeto. Yo asumo las decisiones de todo el mundo, como así yo asumo mi presencia.

Usted no vive en Chile. ¿No influye en la crisis que atraviesa Unión Española?

No lo sé, no lo creo. Le digo que sí estoy muy informado de las situaciones que pasan. Comento con los distintos directivos lo que puede estar pasando. Sigo de cerca los partidos, pero no todos, porque por el cambio de hora algunas veces los tengo que ver al día siguiente, en diferido. No creo que eso afecte. Si usted analiza los dueños de varios clubes de Europa, muchos de ellos no viven en Europa.

¿No es un dueño ausente?

Procuro estar siempre cerca. El técnico es el responsable del equipo, yo no lo voy a llamar para decirle el equipo que debe poner, porque no es mi misión. Y si hay un gerente que debe tomar ciertas decisiones, yo delego en esa persona. Pero sí sigo de cerca las cosas que pasan.

MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

¿No piensa venirse a Chile para enfrentar estos momentos complejos?

He vivido en Chile durante ocho años. Mis hijos son chilenos. Es un país al que quiero mucho, lo voy a visitar prácticamente todos los años. Mi vida está en este momento en Europa por circunstancias familiares, pero todos los años hago una visita por Santiago. Tenga en cuenta que, en mi caso, nuestro grupo tiene presencia en 18 países. Si tuviera que estar en los 18 países, sería muy complicado.

Las críticas lo apuntan por el mal presente del club hispano. ¿Le afectan?

No, estoy curado de críticas. Más críticas que las que me hicieron por Bielsa en su momento y amenazas que sufrí y todo eso, imposible. No, no me afectan. Estoy curado de espanto. Entiendo que los hinchas estén muy molestos, porque los hinchas sienten la pasión igual que yo. Ahí no se equivoquen. El que piensa que yo no sufro con lo que ha pasado, se equivoca mucho. Sufro mucho, como el primer hincha.

¿Qué autocrítica hace usted?

Asumo toda la responsabilidad de la situación. Seguramente, me equivoqué quizás con los técnicos, con las contrataciones. En fin, al final y al cabo ya digo que son un cúmulo de circunstancias.

Pero dígame algo concreto….

¿Algo concreto? No puedo decir algo en concreto. Quizás muchas pequeñas cosas llevan a un conjunto. Pero desde luego que sí he trabajado este año con el mismo entusiasmo de siempre. A principio de año, con el Coto hablamos en armar un equipo para pelear el campeonato.

¿Unión Española está a la venta?

No.

¿Bajo ningún punto está a la venta?

Vamos a ver. Si mañana llega un jeque y nos ofrece US$ 100 millones, igual lo pensaríamos. Pero esa circunstancia no se va a dar. En este momento, menos. Lo consideraría como una huida, no lo voy a hacer.

¿Ha tenido ofertas por Unión Española?

Sí, he tenido varias ofertas por el club. Y no lo hemos hecho, tal como hemos tenido ofertas por el estadio Santa Laura, que tampoco las hemos atendido.

¿El estadio lo quiso comprar la U?

Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller.

JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

¿No vende Unión Española porque su valor es menor por el momento del club?

Unión nunca ha sido un negocio para nosotros. Para mí, en lo personal, y para mi grupo, ha sido un costo permanente. La gente piensa que con el equipo hemos sacado mucho dinero, pero se equivocan de medio a medio. No es un tema de porque sea mal negocio o buen negocio. En la dificultad no voy a dejar abandonado al club.

O sea, no lo vende porque está en un mal momento…

Es que cuando el equipo estaba bien, igual seguía. También estaba al frente. Llevamos al frente 18 años y hemos tenido momentos brillantes, otros no tanto y esta desgracia que nos ha sucedido este año. Hay que dar la cara siempre.

¿Su familia le ha pedido que deje Unión Española?

Mi esposa me lo ha dicho muchas veces, pero yo creo que ya lo tiene asumido.

Unión Española es el único club que no realiza negocios con las casas de apuestas. ¿No lo ve como una desventaja por el dinero que deja de recibir?

Probablemente sí, pero los principios no se negocian. No es un tema de dinero. Probablemente sería bueno averiguar qué casa de apuestas puso que Unión Española caería al descenso a comienzo de temporada y quién ha ganado plata con eso. Habría que hacer un análisis de eso, de los intereses que se mezclan entre las casas de apuestas y diferentes situaciones de partidos. La prensa debería algún día analizar lo que está pasando dentro del fútbol chileno. Que los representantes sean dueños de equipos, la opacidad para saber quiénes son los dueños de los equipos. Yo creo que el único equipo que tiene claro a su dueño es Unión Española. Si yo le pregunto a usted por un equipo, no quiero decir los equipos, pero son los que tenemos todos en la cabeza, sabemos que no hay claridad. Quizás algunas casas de apuestas pueden estar en la titularidad de algunos equipos. Tampoco hay claridad de las vinculaciones de los representantes con las apuestas.

¿Cómo será el proyecto 2026?

Habrá un poco de todo. Habrá jugadores de casa, juveniles y, por supuesto, gente con experiencia. Hace unos días me llamó Emiliano Vecchio para decirme que quería volver y le dije que bienvenido. Creo que el próximo año estará con nosotros.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

¿Le pondrá pasto sintético al estadio Santa Laura?

No, por un tema de costos. El pasto sintético es un costo no necesario que quedará pendiente.

¿Qué balance hace del fútbol chileno?

Se ha deteriorado en los últimos años, sin duda. Años atrás el nivel era muy superior, pero ahora ha bajado. Es cosa de ver los resultados de la Selección. Hay que investigar, tanto las autoridades como la ANFP, deberían investigar qué está pasando ahí. La mayoría de las ligas van mejorando con el tiempo. En este caso, creo que se ha ido para atrás.

¿Y de la gestión de Pablo Milad?

Los resultados de la Selección son los que son. Prefiero no opinar de Pablo Milad.