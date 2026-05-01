Ganancias de Parque Arauco crecen casi un 70% en el primer trimestre
"El crecimiento fue impulsado por el buen desempeño de nuestros centros comerciales, una alta ocupación que alcanza 95,4% y la exitosa integración de nuestros nuevos activos en Chile y Perú -Parque Arauco Oriente, Minka y Parque La Molina”, explicó la firma.
La cadena de centros comerciales Parque Arauco incrementó sus utilidades un 68% durante el primer trimestre, versus el mismo periodo del 2025. La firma pasó de ganancias de $18.543 millones (US$20 millones) a $31.104 millones (US$ 34 millones).
“Los resultados de este primer trimestre reafirman la solidez de nuestra estrategia y nuestra capacidad para capturar valor a través de una operación eficiente y la consolidación de activos estratégicos. El crecimiento fue impulsado por el buen desempeño de nuestros centros comerciales, una alta ocupación que alcanza 95,4% y la exitosa integración de nuestros nuevos activos en Chile y Perú -Parque Arauco Oriente, Minka y Parque La Molina”, explica el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, Francisco Moyano.
El ebitda de la cadena subió casi un 21% en Chile, un 20,4% en Perú y cerca de un 20% en Colombia. “Estos crecimientos se explican principalmente por ingresos que, medidos en Ch$, mostraron incrementos de 23,5% en Chile, 16,2% en Perú, y 16,1% en Colombia”, precisó la firma en el análisis de sus resultados.
Los ingresos de la compañía se incrementaron un 20,2% al pasar de $82.781 millones (US$89 millones) a $99.508 millones (US$107 millones). En tanto, las ventas de locatarios llegaron a los $883.074 millones (US$952 millones), una expansión de 15,5% en el primer trimestre.
El comportamiento en Chile, se explica en gran medida por la integración de Parque Arauco Kennedy edificio oriente, ex Open Plaza Kennedy. De esta forma, la compañía ligada a la familia Said detalla que “al aislar este efecto, el crecimiento orgánico se situó en un 13,6%, sustentado por el crecimiento en ventas de los locatarios y una mayor generación de ingresos no provenientes de rentas, tales como negocios de estacionamientos. En términos de desempeño individual, destacan Parque Arauco Kennedy Poniente (+26,8%) y Arauco Quilicura (+12,3%)”.
En Perú en tanto, el crecimiento de los ingresos en Perú se explican por la incorporación de Minka y Parque La Molina. Excluyendo estos activos, el incremento fue del 2,8% respecto al primer trimestre 2025.
En Colombia destacó el desempeño de arque Alegra (20,9%), Parque la Colina (9,1%), Outlet Sopó (4,7%) y Titán Plaza (12,6%).
Parque Arauco, a través de un comunicado, reiteró que durante este trimestre logró aprobar un aumento que capital por US$330 millones para completar su plan de inversiones de US$1.033 millones hasta 2033. La compañía explica que continuará invirtiendo en la expansión de sus principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales y el fortalecimiento de su presencia en el mercado de Multifamily en Chile, Perú y Colombia.
Francisco Moyano, detalla que “del plan total de inversiones, US$ 277 millones corresponden a seis nuevos proyectos que refuerzan nuestra presencia regional. En Chile, anunciamos la reciente adquisición de Arauco Chicureo (US$ 106 millones) y un edificio de multifamily en la comuna de San Joaquín (US$ 26 millones), asimismo comenzamos con la ampliación de Arauco Premium Outlet Coquimbo (US$ 17 millones) y Arauco Quilicura (US$ 13 millones)”.
Además, “en Perú, la estrategia de uso mixto se fortalece con el desarrollo del proyecto multifamily en el centro comercial MegaPlaza Independencia (US$ 34 millones) en Lima y por su parte, en Colombia la expansión del centro comercial Parque La Colina (US$ 81 millones), que está en pleno desarrollo”.
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