Copa Sudamericana: Vasco da Gama golea a Olimpia de Paraguay y alcanza la línea de Audax Italiano

Vasco da Gama inicia su recuperación en la Copa Sudamericana. Después del ninguneo del técnico del cuadro carioca Renato Gaúcho al torneo, el equipo se destapó en la tercera fecha y goleó por 3-0 a un perdido cuadro de Olimpia de Paraguay.

Porque los brasileños dominaron las acciones de principio a fin en el estadio Sao Januario, duelo en el que el exdefensa de Colo Colo Alan Saldivia jugó desde el primer minuto.

Antes del cuarto de hora, el Gigante de la Colina ya había avisado con ajustados remates de Adson y el volante colombiano Johan Rojas. Recién cerca de la media hora de partido, el equipo guaraní insinuó una recuperación después de que Hugo Quintana probara al golero Leo Jardim con un manso remate.

A seis minutos del descanso, el segundo cuadro más popular de Río de Janeiro tradujo su hegemonía en goles. Adson bajó el balón para el Puma Rodríguez y el lateral uruguayo no falló para colocar la primera cifra del partido.

Destape

En la segunda parte, el cuadro cruzmaltino no hizo más que profundizar su dominio, claro que esta vez la hizo con nuevas conquistas. A los 51’, el volante paraguayo perdió la pelota en la salida y permitió la voluminosa llegada de los anfitriones para que el portugués Nuno Moreira pusiera el 2-0.

Pasaron solo cuatro minutos para que Vasco volviera a aumentar las cifras, con una jugada muy parecida a la anterior. Esta vez fue el zaguero Mateo Gamarra quien fue superado en la salida, la pelota quedó en los pies de Adson, quien definió con certeza a un costado para el 3-0.

Después de esta conquista, los cariocas bajaron la intensidad y administraron una ventaja que, a esa altura, ya se presentaba como concluyente para escalar en el internacional. Sobre todo, porque el equipo brasileño se medirá el próximo domingo a Flamengo, en el llamado Clássico dos Milhoes.

Con esta contundente victoria, el equipo brasileño llega a la línea de los 4 puntos, los mismos que el equipo chileno de Audax Italiano y el mismo elenco paraguayo, en el Grupo G de la Sudamericana.