    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    El experimentado lateral izquierdo no se mueve de San Carlos de Apoquindo. Cruzados también logró asegurar al Cimbi. Por ahora, el dolor de cabeza en la precordillera es Jhojan Valencia, aunque existe optimismo sobre su caso.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Fotos: Photosport.

    Universidad Católica abrocha la continuidad de uno de sus jugadores más experimentados. Se trata de Eugenio Mena, quien seguirá vistiendo la camiseta cruzada en 2026, luego de que el club asegurara su permanencia por un año más a través de una negociación que estaba avanzada desde hace varias semanas.

    Aunque su contrato original siempre contempló una período de cuatro años, para hacer efectivos los últimos dos se tenían que cumplir ciertos objetivos, los que el lateral concretó. Por eso, ambas partes optaron por adelantarse a los escenarios posibles, se sentaron a conversar y llegaron a un acuerdo, el que será oficializado pronto.

    ¿Y Santiago Wanderers?

    En Valparaíso surgieron rumores que lo vinculaban con Santiago Wanderers, club donde debutó profesionalmente en 2008 y que hoy vive un proceso de reestructuración en Primera B. Sin embargo, en San Carlos de Apoquindo aseguran que dicha posibilidad nunca fue real. Mena no tenía la intención de buscar una salida.

    En Universidad Católica, adonde llegó en 2023, el lateral izquierdo ha participado en 79 encuentros oficiales, con dos goles registrados. Su primer año lo cerró con 26 partidos y un tanto; en 2024 jugó 32 compromisos; y en la presente temporada -donde terminó con un buen rendimiento tras un irregular primer semestre- sumó 21 apariciones, recuperando protagonismo luego de superar problemas físicos.

    De esta forma, la UC logra blindar a uno de sus futbolistas más experimentados (37 años) y darle una buena noticia al técnico Daniel Garnero.

    Cristian “Cimbi” Cuevas renueva en la UC de Daniel Garnero

    Cristián Cuevas también selló su renovación en la UC. El zurdo había extendido su vínculo a fines de 2024 con la chance de extender por un año más según objetivos, un elemento que ahora Cruzados ejecutó para tenerlo, por lo menos, hasta diciembre de 2026. La negociación con el exHuachipato avanzó rápido por el interés entre las partes.

    Cristián Cuevas fue figura en el clásico de la UC ante Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este año, el formado en O’Higgins superó el centenar de partidos con el club del Claro Arena. Hasta ahora suma 114 enfrentamientos. Luego de la llegada de Daniel Garnero, el Cimbi fue reconvertido a volante ofensivo y se transformó en un elemento clave dentro del esquema del DT. Lo único que lo sacó del equipo fue una dura lesión en el Clásico Universitario, que lo llevó a perderse la recta final de la Liga de Primera.

    Estas renovaciones se suman a las de Fernando Zampedri (una temporada), Branco Ampuero (dos años más) y Gary Medel (hasta 2026), los tres capitanes del cuadro cruzado.

    El caso de Jhojan Valencia

    Claro que no todo ha sido veloz en la UC. Jhojan Valencia no ha renovado su contrato con Universidad Católica y el volante transparentó su situación. “Estamos a la espera de que Católica responda al ofrecimiento que hicimos con mi representante, pero por ahora no hay respuesta”, dijo a TNT Sports.

    “Llevamos más de un mes esperando que me respondan la solicitud que hicimos. Y si llega otra oferta tendrán que verla con mi representante y sentarse a conversar”, complementó. “Se han acercado varios clubes y mi representante me ha dicho que han preguntado por mí, pero estamos esperando. Le cogí mucho cariño al club, a mis compañeros, al profe y a la hinchada, pero no puedo estar donde no me dan ese lugar”, aseguró el mediocampista.

    De todas formas, en la precordillera son optimistas al respecto y transmiten confianza en que ambas partes lograrán un entendimiento a la brevedad.

