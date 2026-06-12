General Araya dice que casos en que se investiga a excarabineros son “gravísimos” y asegura que intensificaron controles

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió este viernes en La Moneda a las investigaciones penales que forzaron la expulsión de seis funcionarios en Talca, dos en Valdivia y ocho en Copiapó, señalando que “son hechos gravísimos”.

“Este tipo de situaciones las investiga Carabineros, que también es una señal de transparencia, se investigan como corresponde, se ponen los antecedentes a disposición y nuestro sistema de control interno, nuestro Departamento de Asuntos Internos, en ese aspecto ha sido estricto”, sostuvo.

La autoridad policial recalcó que la institución no acepta actuaciones “que se apartan no solamente de los postulados institucionales, sino son conductas abiertamente reunidas con la ley y por eso se han producido las detenciones”.

“Nosotros intensificamos los controles. Yo no tengo ningún problema en seguir en la misma línea, no permito, no acepto que personal ensucie, no solamente el uniforme, sino que involucre también todo lo que es la confianza en la ciudadanía", apuntó.

En esa línea, el general director señaló que “estos grupos de excarabineros que no merecen estar en la institución, se van de la institución y tienen que responder ante la justicia”.

Araya asistió a la ceremonia de imposición de la condecoración Servicio de la Presidencia de la República, año 2026, que encabezó el Presidente José Antonio Kast.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Nain-Retamal

Por otro lado, el general director de Carabineros fue consultado por el proyecto del Partido Comunista (PC) contra la normativa que protege la función policial y regula la legítima defensa de policías que fue promulgada en abril de 2023 y fue bautizada en memoria de los mártires de la institución uniformada Eugenio Nain y Carlos Retamal.

Sobre la Ley Nain-Retamal, el jefe máximo de la policía uniformada sostuvo que es un debate que corresponde al ámbito legislativo.

“A mí no me corresponde directamente pronunciarme respecto a eso. Yo estimo que en alguna oportunidad se nos irán a requerir los informes respectivos, pero es importante que aquí se tenga la plena seguridad que la institución sigue trabajando”, recalcó.

En esa línea, sostuvo que “Carabineros se rige por un marco legal, por lo tanto, esto no se trata de que le guste o no a la gente, o a la institución, o a terceros, sino que es la ley la que manda”.

“Nosotros como institución nos debemos al mandato de la ley, por lo tanto estamos trabajando conforme a la normativa. Yo no puedo aventurar de una modificación respecto de eventuales aspectos o variables que se puedan producir en torno a una ley”, planteó.