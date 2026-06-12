SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    General Araya dice que casos en que se investiga a excarabineros son “gravísimos” y asegura que intensificaron controles

    "Yo no tengo ningún problema en seguir en la misma línea, no permito, no acepto que personal ensucie, no solamente el uniforme, sino que involucre también todo lo que es la confianza en la ciudadanía", sostuvo el jefe policial.

    Por 
    José Navarrete
     
    Rocío Latorre
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió este viernes en La Moneda a las investigaciones penales que forzaron la expulsión de seis funcionarios en Talca, dos en Valdivia y ocho en Copiapó, señalando que “son hechos gravísimos”.

    “Este tipo de situaciones las investiga Carabineros, que también es una señal de transparencia, se investigan como corresponde, se ponen los antecedentes a disposición y nuestro sistema de control interno, nuestro Departamento de Asuntos Internos, en ese aspecto ha sido estricto”, sostuvo.

    La autoridad policial recalcó que la institución no acepta actuaciones “que se apartan no solamente de los postulados institucionales, sino son conductas abiertamente reunidas con la ley y por eso se han producido las detenciones”.

    “Nosotros intensificamos los controles. Yo no tengo ningún problema en seguir en la misma línea, no permito, no acepto que personal ensucie, no solamente el uniforme, sino que involucre también todo lo que es la confianza en la ciudadanía", apuntó.

    En esa línea, el general director señaló que “estos grupos de excarabineros que no merecen estar en la institución, se van de la institución y tienen que responder ante la justicia”.

    Araya asistió a la ceremonia de imposición de la condecoración Servicio de la Presidencia de la República, año 2026, que encabezó el Presidente José Antonio Kast.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Nain-Retamal

    Por otro lado, el general director de Carabineros fue consultado por el proyecto del Partido Comunista (PC) contra la normativa que protege la función policial y regula la legítima defensa de policías que fue promulgada en abril de 2023 y fue bautizada en memoria de los mártires de la institución uniformada Eugenio Nain y Carlos Retamal.

    Sobre la Ley Nain-Retamal, el jefe máximo de la policía uniformada sostuvo que es un debate que corresponde al ámbito legislativo.

    “A mí no me corresponde directamente pronunciarme respecto a eso. Yo estimo que en alguna oportunidad se nos irán a requerir los informes respectivos, pero es importante que aquí se tenga la plena seguridad que la institución sigue trabajando”, recalcó.

    En esa línea, sostuvo que “Carabineros se rige por un marco legal, por lo tanto, esto no se trata de que le guste o no a la gente, o a la institución, o a terceros, sino que es la ley la que manda”.

    “Nosotros como institución nos debemos al mandato de la ley, por lo tanto estamos trabajando conforme a la normativa. Yo no puedo aventurar de una modificación respecto de eventuales aspectos o variables que se puedan producir en torno a una ley”, planteó.

    Más sobre:PolicialCarabinerosMarcelo ArayaNain-RetamalPCPartido ComunistaDelincuenciaCorrupción policialTalca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal

    La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones

    Mercado laboral: la alerta que levanta Horizontal por la pérdida de empleo formal

    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    Diputado Teao solicita al Presidente Kast reconsiderar salida de Mahani Pakarati

    Acción de SpaceX abriría con un salto casi 20% en su debut bursátil

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación y pide 28 años de cárcel para el exalcalde Raúl Torrealba

    Fiscalía presenta acusación y pide 28 años de cárcel para el exalcalde Raúl Torrealba

    2.
    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería

    Justicia rechaza demanda de exembajadora de Chile en Reino Unido tras polémica salida: pedía $190 millones y disculpas públicas de Cancillería

    3.
    Tras más de cuatro meses en la cárcel: Corte de Santiago acoge apelación de Ángela Vivanco y dicta arresto domiciliario total

    Tras más de cuatro meses en la cárcel: Corte de Santiago acoge apelación de Ángela Vivanco y dicta arresto domiciliario total

    4.
    Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo

    Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo

    5.
    Instituto Nacional suspende las clases durante la mañana de este viernes tras amenaza de tiroteo

    Instituto Nacional suspende las clases durante la mañana de este viernes tras amenaza de tiroteo

    6.
    Municipalidad de Quilicura destituye a 12 funcionarios por uso irregular de licencias médicas, acoso e incumplimientos laborales

    Municipalidad de Quilicura destituye a 12 funcionarios por uso irregular de licencias médicas, acoso e incumplimientos laborales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal
    Chile

    Dos personas fallecieron tras incendio de vivienda ligera en sector rural de Mostazal

    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    Diputado Teao solicita al Presidente Kast reconsiderar salida de Mahani Pakarati

    La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones
    Negocios

    La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones

    Mercado laboral: la alerta que levanta Horizontal por la pérdida de empleo formal

    Acción de SpaceX abriría con un salto casi 20% en su debut bursátil

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Fue contenido por Gustavo Alfaro: jugador de Paraguay rompe en llanto en la previa de su debut en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Fue contenido por Gustavo Alfaro: jugador de Paraguay rompe en llanto en la previa de su debut en el Mundial 2026

    Dembélé aborda las polémicas que rodean a Mbappé: “Es demasiado”

    El crudo diagnóstico de Marcelo Díaz tras el inicio del Mundial por la ausencia de la Roja: “No lo merecíamos”

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop
    Cultura y entretención

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop

    De 31 Minutos al ejército de terracota: las exposiciones del Centro Cultural La Moneda adquieren nueva vida

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: “No tienen nada que ver”
    Mundo

    Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: “No tienen nada que ver”

    Los empleados de la oficina de Giorgia Meloni se declaran en huelga por limitaciones al teletrabajo

    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas