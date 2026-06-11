Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca en medio de investigación judicial

La tarde de este jueves se conoció que desde Carabineros de la Prefectura de Talca destituyeron a seis funcionarios de la institución.

Según se detalló en un comunicado, los carabineros habrían sido detenidos en el contexto de una investigación por su participación en hechos constitutivos de delitos.

“A raíz de constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales, el Departamento de Asuntos Internos en coordinación con el Ministerio Público inició un proceso investigativo que se materializó con la detención y desvinculación de seis funcionarios de la institución tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delitos ”, señala la Prefectura de Carabineros Talca sobre los hechos.

“Estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuáles son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile”, añadieron al respecto.

Esta situación se da solo una semana después que en Atacama ocho funcionarios de Carabineros fuesen detenidos y desvinculados tras ser investigados por irregularidades en procedimientos policiales.

Tras ser formalizados por los delitos de obstrucción a la investigación, allanamientos ilegales y falsificación de documentos públicos el pasado domingo, siete de ellos quedaron en prisión preventiva.