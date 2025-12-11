“Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

Unión Española y Deportes Iquique avanzan en conjunto. Este jueves, justo antes de que se diera inicio al Consejo de Presidentes, ambas escuadras presentaron una carta dirigida al directorio presidido por Pablo Milad en la que buscan anular sus descensos en la temporada 2026.

El Deportivo tuvo acceso a la carta enviada por ambas escuadras a la oficina de partes de la sede de Quilín. El escrito, que va firmado por Jorge Fistonic, vicepresidente de los Dragones Celestes, y Sabino Aguad, gerente deportivo de los hispanos, explica en detalle el artículo del reglamento, que se contradice con las Bases de la Liga de Primera 2025, que según su interpretación les permite quedarse en Primera División.

“Junto con saludarlo, por su intermedio, solicitamos que el Directorio de la ANFP cumpla con su obligación de velar por la aplicación del Reglamento de la Corporación en la determinación de los descensos de Primera División a Primera B en la Temporada 2025, conforme pasamos a exponer”, comienza diciendo la misiva.

De entrada, aclaran que el reglamento está por sobre las bases. “La aplicación jerárquica del Reglamento sobre las Bases se ratifica expresamente por el artículo 4° de los Estatutos de la ANFP, especialmente, en su punto 4.1, inciso 1° y su letra b; y por el Reglamento de ANFP en sus artículos 90 y 91 del mismo", establece.

Frente a tal escenario, los denunciantes pasan a detallar el reglamento que, según su interpretación, los aferra a la máxima categoría del fútbol chileno.

“El número de clubes de Primera División será de veinte (20) y el de Primera B de doce (12). Anualmente descenderán dos clubes de Primera División a Primera B, y ascenderán dos clubes de Primera B a Primera División, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en dicha División. Los ascensos y descensos se harán efectivos a partir de la temporada siguiente a aquella en que se produjeron”, establece.

Posteriormente, aparece el artículo clave que sustenta la petición. “Para determinación de los clubes que automáticamente descenderán de Primera División a Primera B, se observarán las siguientes reglas:Para determinación de los clubes que automáticamente descenderán de Primera División a Primera B, se observarán las siguientes reglas: finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueran los menores”, señala. La interpretación de hispanos e iquiqueños es que, en esa situación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2025 serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20.

El artículo 91º puede ser otro elemento clave. “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”, consigna. Jorge Segovia, el dueño de los hispanos, manifestó su postura en la red social X. “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”.

Este último punto del reglamento es contradictorio con las bases. “El Campeonato considerará una tabla de posiciones, que contabilizará los puntos obtenidos en los partidos que se disputen durante el Campeonato Nacional Temporada 2025. Al término del Campeonato descenderán dos clubes en el siguiente orden: i) Primer descendido: el último lugar de la tabla de posiciones; ii) Segundo descendido: el penúltimo lugar de la tabla de posiciones”, establece.

¿Cómo se resuelve?

Según Unión Española e Iquique, el reglamento está por encima de las bases al momento de tomar una decisión. “En consecuencia, la supuesta antinomia en realidad no existe puesto la norma la supremacía normativa de los Estatutos y Reglamento, así como también la expresa mención que hace el artículo 91 del Reglamento implican la ausencia total de validez de la norma contenida en las Bases”, apunta.

Los denunciantes, incluso, acusan una grave falta en caso de no cumplir lo que señala el reglamento. “Una aplicación de normativa distinta a la del Reglamento vigente a partir del 12 de junio de 2024 supone un acto ilegal que vulnera los derechos de los clubes asociados y la certeza jurídica que la actividad deportiva necesita y merece”.

Desde la ANFP, en tanto, señalan que atenderán la petición realizada por ambas escuadras. Sin embargo, según su criterio, los estatutos del fútbol chileno, que fueron aprobados el 2023, están por sobre el reglamento y las bases. Bajo ese escenario, en este documento se establece que la liga se disputará con 16 equipos, y no con 20, como señala el reglamento.

“El cambio de los estatutos deroga varios aspectos del reglamento, el cual ya se aprobó. Todo ese reglamento estaba en reestructuración de acuerdo a los nuevos estatutos que están por sobre el reglamento. Además, las bases fueron aprobadas por unanimidad, y definen que descienden el 15 y 16 de la tabla de posiciones”, retrucan en la ANFP.

“Por otro lado, las bases están por sobre los aspectos deportivos y específicos que incluso no contemplen ni los estatutos y/o el reglamento, por el principio de especificidad”, rematan.

