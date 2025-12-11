VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Un recurso en la sede de Zúrich para reclamar por una onerosa deuda impide al Atlético Mineiro fichar para la próxima temporada. También está involucrado Liga de Quito.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Palestino le realizó un pasillo a Coquimbo. Foto: captura de pantalla.

    Uno de los equipos más importantes populares de Brasil está en un difícil cuestionamiento. La intervención de un club chileno bien podría desatar una crisis que bien podría trastocar la proyección de la temporada 2006, sobre todo, en la conformación del plantel

    Se trata de Palestino, institución que presentó una demanda ante la FIFA contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. En la presentación, la escuadra de La Cisterna alega que el millonario equipo de Belo Horizonte no pagó la primera cuota del traspaso del defensa Iván Román.

    En declaraciones que rescata el sitio Terra de Brasil, el presidente del elenco del surponiente de Santiago, Jorge Uauy, aseguró que el equipo de O Galo debería haber pagado 500.000 dólares el 30 de septiembre pasado.

    “El Atlético Mineiro no ha cumplido con su compromiso. No hemos recibido ni un solo dólar por el traspaso de Román. Ni siquiera nos han contactado para decirnos si pagarían. Estamos tomando todas las medidas necesarias para que la FIFA sancione al Atlético, declaró el directivo en una entrevista con el portal Globo Esporte.

    Según el mandamás de los árabes, el segundo pago del acuerdo vence el 30 de enero, mientras que la tercera cuota debería pagarse a finales del próximo mes de abril.

    De acuerdo con los medios de Belo Horizonte, el equipo de blanco y negro cerró el acuerdo por 1,5 millones de la divisa norteamericana, cifra que equivale al 50 por ciento de los derechos económicos del jugador.

    Los árabes también presentaron una denuncia contra Liga de Quito de Ecuador. El equipo que conducía Vitamina Sánchez quedó debiendo una de las tres cuotas por el traspaso de Juan Cornejo. El elenco ecuatoriano ya fue baneado desde Zúrich y no puede realizar transferencias hasta que se pongan al día con el equipo de La Cisterna.

    Fuertes medidas

    En ese sentido, el principal directivo del equipo árabe insistió en que Palestino apelará ante el organismo rector del fútbol planetario para que al popular club de Belo Horizonte se le prohíba fichar en la siguiente ventana de incorporaciones.

    “Esto es una vergüenza. Después de todo el dinero que recibieron como finalistas de la Copa Sudamericana no está bien que no nos hayan pagado. Esperamos que la FIFA emita una orden que prohíba al Atlético Mineiro fichar en el próximo mercado de fichajes”, advirtió el presidente de la institución chilena ante el mismo medio.

    Román llegó al club de O Galo en febrero pasado, como uno de los grandes prospectos a futuro de la institución. El defensa de 19 años disputó 16 partidos con la camiseta albinegra y también fue convocado a la selección chilena, escuadra con la que ya suma tres presencias entre septiembre y noviembre de este año.

    El zaguero debutó con la Roja con solo 19 años en la derrota 3-0 ante Brasil, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, duelo en el que jugó los 90 minutos en el Maracaná. En la gira por Rusia fue titular en el triunfo de 2-0 sobre los locales, lo mismo que en la victoria de 2-1 sobre Perú, cuando vio la tarjeta roja, a los 34’.

    Más sobre:FútbolBrasileiraoPalestinoAtlético MineiroJorge SampaoliJorge Uauy

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Lo más leído

    1.
    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    2.
    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    3.
    Emiliano Vecchio llama a Jorge Segovia para liderar la Operación Retorno de Unión Española

    Emiliano Vecchio llama a Jorge Segovia para liderar la Operación Retorno de Unión Española

    4.
    IND cancela recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    IND cancela recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio
    Chile

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía
    Negocios

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    ¿La mejor Dipres de la historia?

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela
    Tendencias

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores
    El Deportivo

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico
    Cultura y entretención

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial
    Mundo

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio