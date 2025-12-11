Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

Uno de los equipos más importantes populares de Brasil está en un difícil cuestionamiento. La intervención de un club chileno bien podría desatar una crisis que bien podría trastocar la proyección de la temporada 2006, sobre todo, en la conformación del plantel

Se trata de Palestino, institución que presentó una demanda ante la FIFA contra el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. En la presentación, la escuadra de La Cisterna alega que el millonario equipo de Belo Horizonte no pagó la primera cuota del traspaso del defensa Iván Román.

En declaraciones que rescata el sitio Terra de Brasil, el presidente del elenco del surponiente de Santiago, Jorge Uauy, aseguró que el equipo de O Galo debería haber pagado 500.000 dólares el 30 de septiembre pasado.

“El Atlético Mineiro no ha cumplido con su compromiso. No hemos recibido ni un solo dólar por el traspaso de Román. Ni siquiera nos han contactado para decirnos si pagarían. Estamos tomando todas las medidas necesarias para que la FIFA sancione al Atlético”, declaró el directivo en una entrevista con el portal Globo Esporte.

Según el mandamás de los árabes, el segundo pago del acuerdo vence el 30 de enero, mientras que la tercera cuota debería pagarse a finales del próximo mes de abril.

De acuerdo con los medios de Belo Horizonte, el equipo de blanco y negro cerró el acuerdo por 1,5 millones de la divisa norteamericana, cifra que equivale al 50 por ciento de los derechos económicos del jugador.

Los árabes también presentaron una denuncia contra Liga de Quito de Ecuador. El equipo que conducía Vitamina Sánchez quedó debiendo una de las tres cuotas por el traspaso de Juan Cornejo. El elenco ecuatoriano ya fue baneado desde Zúrich y no puede realizar transferencias hasta que se pongan al día con el equipo de La Cisterna.

Fuertes medidas

En ese sentido, el principal directivo del equipo árabe insistió en que Palestino apelará ante el organismo rector del fútbol planetario para que al popular club de Belo Horizonte se le prohíba fichar en la siguiente ventana de incorporaciones.

“Esto es una vergüenza. Después de todo el dinero que recibieron como finalistas de la Copa Sudamericana no está bien que no nos hayan pagado. Esperamos que la FIFA emita una orden que prohíba al Atlético Mineiro fichar en el próximo mercado de fichajes”, advirtió el presidente de la institución chilena ante el mismo medio.

Román llegó al club de O Galo en febrero pasado, como uno de los grandes prospectos a futuro de la institución. El defensa de 19 años disputó 16 partidos con la camiseta albinegra y también fue convocado a la selección chilena, escuadra con la que ya suma tres presencias entre septiembre y noviembre de este año.

El zaguero debutó con la Roja con solo 19 años en la derrota 3-0 ante Brasil, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, duelo en el que jugó los 90 minutos en el Maracaná. En la gira por Rusia fue titular en el triunfo de 2-0 sobre los locales, lo mismo que en la victoria de 2-1 sobre Perú, cuando vio la tarjeta roja, a los 34’.