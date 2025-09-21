SUSCRÍBETE
El Deportivo

Jorge Sampaoli explica por qué no cedió a Iván Román para el Mundial Sub 20

El casildense aseguró que la negativa para dejarlo ir a la Roja se debe a que el joven zaguero chileno está contemplado dentro de la rotación del Atlético Mineiro.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Jorge Sampaoli explicó por qué no cedió a Iván Román a la Roja Sub 20.

Nicolás Córdova armó la nómina de la Roja para el Mundial Sub 20 y rápidamente llamó la atención algunos nombres importantes que se quedaron afuera: Damián Pizarro e Iván Román. En el caso del delantero, su poca continuidad en el fútbol europeo, sumado a la negativa de jugar los amistosos contra Nueva Zelanda por privilegiar sus vacaciones, lo llevaron a ser marginado del proceso. Sin embargo, la situación del defensor es distinta.

Si bien el formado en Palestino estaba descartado para los tres partidos de la fase de grupos a raíz de una suspensión, sí era tenido en cuenta por el entrenador nacional para conformar el listado. No obstante, Atlético Mineiro agudizó aún más los problemas, pues decidieron no cederlo para el torneo debido a su importancia en el plantel. Esto terminó por sentenciar su nominación, pese a que el técnico había considerado su llamado.

La negativa del Galo por cederlo al certamen planetario recae en Jorge Sampaoli. El casildense, que asumió la dirección técnica del elenco de Belo Horizonte hace un par de semanas, aseguró que Román está contemplado dentro de la rotación del equipo. “El futbolista iba a jugar de titular en el partido en Bolivia, se descompuso y no pudo estar”, aseguró el estratega, refiriéndose al duelo contra Bolívar, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El DT argentino es claro en la valoración sobre el joven zaguero chileno. “La decisión de lo del Mundial Sub 20 es totalmente del club, totalmente dirigencial. Es un jugador que tiene mucho potencial y que nosotros vamos a utilizar“, explicó.

A su vez, el entrenador campeón con Chile en la Copa América 2015 afirmó que el futbolista solo está enfocado en afrontar los partidos del ámbito local e internacional. Este sábado, el Mineiro cayó por 1-0 en su visita al Botafogo, por la fecha 22 del Brasileirao. “No, ni siquiera lo pudimos hablar porque evidentemente no me lo planteó. Estamos teniendo partidos seguidos y estamos hablando solamente de los partidos”, cerró.

Apuntado por la prensa

La decisión del Galo despierta suspicacias en la prensa de Brasil. El medio Globo Esporte, por ejemplo, saca a colación la voltereta dirigencial con la situación de Román, comparando el caso cuando Cuca estaba a cargo. “En agosto, a Cuca, entonces entrenador del equipo, le preguntaron sobre la participación del defensa en el torneo. Confirmó que Román sería liberado. De hecho, el entrenador se sintió incómodo con la pregunta”, afirmaron.

A su vez, el sitio Rede 98 responsabiliza directamente a la necesidad que tiene el oriundo de Casilda por incluirlo dentro del equipo. “El reciente cambio de liderazgo del Atlético podría ser la razón principal. Jorge Sampaoli, recientemente fichado por el club, suele usar un sistema de tres defensas, y es probable que Román gane más minutos con el entrenador. O Galo solo cuenta con seis defensas en su plantilla, dos de los cuales aún no han jugado con el primer equipo. El recién fichado Ruan Tressoldi se encuentra en fase de recuperación física y debería estar disponible en las próximas semanas. Vitão, ascendido de la Sub 20, aún no ha debutado con la absoluta", explicaron.

