Prensa brasileña culpa a Jorge Sampaoli por no ceder a Iván Román a la Roja para el Mundial Sub 20

La ausencia de Iván Román de la nómina final de la Roja Sub 20 para el Mundial que se disputará en Chile fue una de las grandes sorpresas. El defensor, quien había debutado como titular en la selección adulta frente a Brasil, no fue cedido por Atlético Mineiro para el certamen que comienza este sábado 27 de septiembre y que termina el 19 de octubre.

El defensor arrastraba una suspensión de tres partidos, después de ser expulsado en la última fecha del Sudamericano Sub 20. Sin embargo, de acuerdo a la prensa brasileña, el motivo de su no convocatoria fue por decisión de Jorge Sampaoli.

Globo Esporte recordó el cambió de paradigma a partir de la llegada del Casildense. “En agosto, a Cuca, entonces entrenador del equipo, le preguntaron sobre la participación del defensa en el torneo. Confirmó que Román sería liberado. De hecho, el entrenador se sintió incómodo con la pregunta”, afirmaron.

“¡Jugará en la Sub 20, sí! Le deseamos mucha suerte y que se prepare bien para volver aún mejor de lo que ya es. Cuando lo necesitemos, lo contaremos, ¿vale? Gracias", agregó el DT en el momento de la consulta.

De acuerdo a la publicación, O Galo pagó cerca de 2,2 millónes de dólares por jugador formado en Palestino, quien firmó un contrato por cinco temporadas. “A los 19 años, se sometió a un programa de fortalecimiento muscular para adaptarse al fútbol brasileño. En total, jugó siete partidos con el Galo e incluso jugó como mediocampista defensivo”, detalló.

Incluso recordaron que Román disputó su último partido el 24 de agosto, en la derrota por 2-0 ante el Sao Paulo en el Brasileirao. El miércoles, en la ida contra Bolívar, por los cuartos de final la Copa Sudamericana, el zaguero estaba contemplado como titular, pero fue baja de último minuto por una gastroenteritis.

Falta de defensas

Por su parte, Rede 98 tituló: “El Atlético veta la convocatoria de Iván Román para el Mundial Sub 20″, para luego establecer su visión de la situación.

“El reciente cambio de liderazgo del Atlético podría ser la razón principal. Jorge Sampaoli, recientemente fichado por el club, suele usar un sistema de tres defensas, y es probable que Román gane más minutos con el entrenador”, explicaron.

En esa misma línea, resaltaron la escasez de jugadores en esa posición. “O Galo solo cuenta con seis defensas en su plantilla, dos de los cuales aún no han jugado con el primer equipo. El recién fichado Ruan Tressoldi se encuentra en fase de recuperación física y debería estar disponible en las próximas semanas. Vitão, ascendido de la Sub 20, aún no ha debutado con la absoluta”, sentencian.