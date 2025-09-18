Se quedan afuera de la nómina de Nicolás Córdova: Iván Román y Damián Pizarro se pierden el Mundial Sub 20

Nicolás Córdova esperó hasta el filo para desvelar el misterio. El seleccionador tiene hasta este sábado 20 de septiembre para entregar la nómina de la Roja Sub 20 para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile.

El también jefe de las selecciones juveniles masculinas entregó el listado este jueves, a dos días del cierre. Son 21 nombres que buscarán hacer historia.

No obstante, Córdova tuvo una compleja decisión para armar la convocatoria definitiva. Debió escoger entre los 55 nombres que consideró para el listado de buena fe. Y de los 21 nominados, tres serán arqueros. Es decir, muchos nombres y poco espacio.

Es por ello que el estratega privilegiará a futbolistas versátiles, que puedan jugar en distintas posiciones en su esquema, entendiendo que pueden haber expulsados, suspendidos, lesionados o fatigados. La polifuncionalidad fue una de las cualidades que terminó siendo clave a la hora de las elecciones. No obstante, también habrá bajas inesperadas.

La gran sorpresa es la ausencia de Iván Román y Damián Pizarro. Según adelantó El Deportivo, ninguno de los dos estará presente en el certamen que se disputará entre septiembre y octubre.

Dos ausencias clave

Ambos eran las principales dudas para Córdova en la conformación de la nómina. Román, por ejemplo, se encuentra suspendido tras ser expulsado ante Brasil en el último partido del Sudamericano. El zaguero fue severamente castigado con tres partidos, lo que iba a significar su ausencia en toda la fase de grupos.

“No hemos tomado ninguna decisión. Sabemos que Iván es un jugador muy importante para la selección Sub 20, pero también es complejo tomar una decisión cuando pierdes a un jugador por tres fechas”, indicó en agosto el estratega.

Ese contexto complicó su situación y puso en jaque su presencia, pese a que es considerado como la gran figura del equipo. El riesgo, en un torneo tan corto, era mayúsculo. No obstante, Atlético Mineiro agudizó aún más los problemas, pues decidieron no cederlo para el torneo debido a su importancia en el plantel. Esto terminó por sentenciar su nominación, pese a que el técnico había considerado su llamado.

Pizarro, en tanto, fue cuestionado por el propio Córdova luego de ausentarse en los amistosos ante Nueva Zelanda. Fueron dos exámenes cruciales por la cercanía del debut y por el rival, pues precisamente la Roja tendrá su estreno contra los oceánicos.

En ese sentido, el técnico aseguró que el ariete se borró pese a estar considerado en la nómina: “Estaba convocado y él prefirió privilegiar sus vacaciones antes que estar acá. No tengo muchos más comentarios que hacer”, indicó en ese entonces.

Su reciente llegada a préstamo al Le Havre, tras un deslucido año en el Udinese, también terminó por complicar su nominación.

La Roja Sub 20 trabajó para contar con todos los futbolistas que militan en el extranjero, pues los clubes no están obligados a cederlos a las selecciones menores. Sin embargo, Matías Pérez, que milita en el Lecce, fue confirmado como el primer nominado de Córdova.

La presencia en la nómina del defensor formado en Curicó Unido fue filtrada por su propio club, que lo anunció en redes sociales horas antes de que el estratega oficialicé los 21 convocados.

Los 21 elegidos por Córdova para el Mundial Sub 20

Finalmente, tal como adelantó El Deportivo, Córdova entregó el listado final de la Roja Sub 20. Tanto Román como Pizarro se quedaron fuera de la convocatoria para el Mundial de la categoría.

Arqueros:

1) Sebastián Mella – Huachipato

2) Ignacio Sáez – Universidad de Chile

3) Gabriel Maureira – Colo Colo

Defensores:

4) Ian Garguez – Palestino

5) Matías Pérez – U.S Lecce (ITA)

6) Nicolás Suarez – Colo Colo

7) Felipe Faúndez – O’Higgins de Rancagua

8) Patricio Romero – Cobreloa

9) Milován Celis – Unión Española

Mediocampistas:

10) Joaquín Silva – Santiago Wanderers

11) Lautaro Millán – C.A Independiente (ARG)

12) Agustín Arce – Deportes Limache

13) Nicolás Cárcamo – Huachipato

14) Mario Sandoval – Audax Italiano

15) Flavio Moya – Universidad de Chile

Delanteros:

16) Willy Chatiliez – SD Huesca (ESP)

17) Francisco Rossel – Universidad Católica

18) Francisco Marchant – Colo Colo

19) Rodrigo Godoy – O’Higgins de Rancagua

20) Vicente Álvarez – Unión San Felipe

21) Emiliano Ramos – Everton de Viña del Mar