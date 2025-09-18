SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Es un país extraordinario”: campeón con Yugoslavia recuerda el Mundial Sub 20 realizado en Chile 1987

Robert Prosinecki, quien ganó el certamen planetario juvenil que se celebró hace casi 40 años, rememora la conquista. El balcánico conversó con el sitio oficial del torneo en la antesala de una nueva edición en territorio nacional.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Robert Prosinecki, figura y campeón con Yugoslavia en 1987, aborda el Mundial Sub 20 en Chile.

Quedan pocos días para el inicio del Mundial Sub 20 que se disputará en Chile. Este sábado 27 de septiembre, la Roja juvenil saltará a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar en el debut a su par de Nueva Zelanda.

En ese marco de preparación para el estreno, el sitio oficial del torneo aprovechó de recordar la experiencia que se vivió en nuestro país hace casi 40 años atrás, en la celebración del certamen de la categoría de 1987.

Para ello, la FIFA conversó con uno de los protagonistas de esa cita. Robert Prosinecki, jugador que defendía la camiseta de la extinta Selección de Yugoslavia, fue uno de los campeones y figuras de aquel Mundial.

El mítico mediocentro, que se proclamó como mejor jugador del torneo, integró un plantel de ensueño con deportistas de renombre como Zvonimir Boban, Davor Suker, Robert Jarni o Predrag Mijatovic. La gran mayoría de este grupo lideró a la Estrella Roja de Belgrado a la consagración de la UEFA Champions League de 1991 o al tercer lugar de la Selección de Croacia en Francia 1998.

Por la calidad de los jugadores que participaron y la magnitud del logro alcanzado, para el mencionado Prosinecki la participación en Chile fue excepcional para comenzar a construir sus carreras como futbolistas de elite. “Fue muy importante y especial, no solo para mí, sino para todos los jugadores de aquella generación, porque en él nos vieron por primera vez aficionados de todo el mundo. Todos empezaron a creer en nosotros por lo que hicimos en Chile y nuestros clubes se dieron cuenta de que sus juveniles sabían jugar al fútbol”, partió diciendo el exdeportista.

En palabras del otrora jugador del Real Madrid y Barcelona, el certamen disputado en Chile significó un antes y un después. “Para nosotros representó un punto de inflexión. Los integrantes del equipo de 1987 salieron muy reforzados del campeonato. Jugadores como Boban, Suker, Jarni, Stimac, Brnovic o Mijatovic disfrutaron de grandes carreras después de Chile. Nos dio el impulso que necesitábamos para alcanzar grandes logros”, afirmó.

Al igual que en 1987, el Estadio Nacional volverá a ser la sede principal para la celebración del Mundial Sub 20 en Chile.

Prosinecki, que actualmente dirige a la Selección adulta de Montenegro, está esperanzado en inscribir a sus pupilos en la competición planetaria que tendrá lugar en Norteamérica 2026. Pese a que los balcánicos no participarán en esta edición juvenil, asegura que el ambiente en Chile será de alto vuelo, al igual que en 1987. “Es un país que vive el fútbol con gran pasión. Es extraordinario. Nosotros jugamos en Santiago durante todo un mes, porque, como quedamos primeros de grupo, disputamos todos los partidos en la misma ciudad. Recuerdo que unas 70 000 personas asistieron al encuentro inaugural, contra Chile. El ambiente era fantástico, una locura. Nos sorprendió porque no estábamos acostumbrados a jugar ante tanto público. Fue un espectáculo en todo el sentido de la palabra”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Selección de YugoslaviaFIFARobert ProsineckiMundial Sub 20 de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incautan más de 300 aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia en paso Chungará

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Carabineros recupera tres vehículos robados durante patrullaje en Santiago: hay dos detenidos

Detienen a hombre por homicidio en Puente Alto: víctima fue citada mediante engaño por banda de microtraficantes

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cuatro detenidos tras robo con violencia en Quilicura: dos resultaron heridos durante persecución

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

3.
Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del 18 de septiembre

Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del 18 de septiembre

Incautan más de 300 aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia en paso Chungará
Chile

Incautan más de 300 aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia en paso Chungará

Conoce los desvíos y cortes de tránsito en Santiago por Te Deum Ecuménico este 18 de septiembre

Carabineros recupera tres vehículos robados durante patrullaje en Santiago: hay dos detenidos

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años
Negocios

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa
Tendencias

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

Pozo histórico: la FIFA repartirá 355 millones de dólares para clubes que cedan jugadores en el Mundial y Eliminatorias
El Deportivo

Pozo histórico: la FIFA repartirá 355 millones de dólares para clubes que cedan jugadores en el Mundial y Eliminatorias

“Es un país extraordinario”: campeón con Yugoslavia recuerda el Mundial Sub 20 realizado en Chile 1987

La advertencia del técnico de Peñarol a Brayan Cortés tras su último fallo en la liga uruguaya

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk
Cultura y entretención

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza
Mundo

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza

Trump confirma que declarará al movimiento Antifa como organización terrorista

Lula afirma no tener “ninguna relación con Trump” y asegura que el pueblo de EE.UU. será quien pagará por sus errores

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos