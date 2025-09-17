En plena negociación con TNT Sports: ANFP registra rating histórico en la Supercopa entre Colo Colo y la U

La Supercopa continúa siendo noticia. Este domingo, Universidad de Chile goleó a Colo Colo por 3-0, en un duelo en el que los azules supieron aprovechar la expulsión de Sebastián Vegas a los 30 minutos y en donde se mostraron ampliamente superiores. Sin embargo, además del festejo estudiantil, también generó revuelo lo que ocurrió en las tribunas, ya que el encuentro se jugó con un aforo restringido y solo podían ingresar personas mayores de 55 años. Al final. a Santa Laura llegaron apenas dos mil personas.

Sobre este tema se refirió Pablo Milad, quien defendió la determinación tomada para priorizar un fútbol seguro: “Es normalizar que la gente se autocontrole, que se comporte en los estadios. Vamos a sacar a todas las personas que no deben estar en los estadios a través de la identificación facial. La idea es sacar a quienes no les gusta el fútbol y vienen a delinquir. Solo así podremos tener un estadio repleto en un clásico tan bonito como el de hoy”, señaló.

Además, el mandamás destacó que esta Supercopa “costó mucho, a través de todas las negociaciones con la autoridad, y también por la disposición de Unión Española para prestar el recinto”.

Rating histórico

En donde sí sacan cuentas alegres es en la televisación del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile. El compromiso registró un rating de 16,97 puntos. Este número no es menor, puesto que se convirtió en la edición de Supercopa más vista desde su creación en 2013.

Foto: Javier Vergara/Photosport JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

De esta forma, superó ampliamente los 9,58 puntos del año pasado en donde Colo Colo se impuso a Huachipato, y también los 10,47 puntos de la edición 2023 en la que el Cacique cayó ante Magallanes. Ambos duelos eran, hasta antes de este domingo, los más vistos en el historial de la Supercopa. No obstante, cabe destacar que por este certamen nunca se habían enfrentado albos y azules en la definición.

Además, los mencionados 16,97 puntos del partido del domingo se meten en el séptimo lugar histórico de duelos más vistos del fútbol chileno. Aquí el detalle de los otros seis:

19,69 / Colo Colo vs. U. de Chile / Campeonato Nacional 2024 / Fecha 4. 19,68 / U. de Chile vs. Colo Colo / Liga de Primera 2025 / Fecha 7. 18,86 / Colo Colo vs. U. de Chile / Liga de Primera 2025 / Fecha 22. 18,29 / Colo Colo vs. U. Católica / Campeonato Nacional 2024 / Fecha 24. 17,83 / Palestino vs. Colo Colo / Campeonato Nacional 2024 / Fecha 28. 17,73 / U. de Chile vs. Colo Colo / Campeonato Nacional 2024 / Fecha 19. 16,97 / Colo Colo vs. U. de Chile / Supercopa 2025.

En un momento tenso con TNT Sports

Estos números suceden justo cuando las relaciones entre la ANFP y TNT Sports, canal encargado de transmitir el fútbol chileno, no pasan por un buen momento. Incluso, en la actualidad en Quilín estudian formas de compensar a la estación televisiva por la falta de partidos entre 2019 y 2020 luego del fallo en contra que sufrieron en la ANFP.

Entre las medidas que se evalúan están dejar de lado los torneos largos y volver a la figura de certámenes cortos con playoffs, una figura que se utilizó hasta 2012, con interrupciones. También se estudia una Supercopa como en España e Italia, con cuatro equipo. Enfrentaría a los campeones de cada semestre y al campeón y subcampeón de la Copa Chile.