La defensa de Pablo Milad a su legado al mando de la ANFP: “Se ve en diversas situaciones”

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile terminó con un categórico 3-0 a favor de los azules, pero el partido estuvo lejos de lucir como una final tradicional. Apenas dos mil personas llegaron a Santa Laura, en un aforo restringido a mayores de 55 años. Una medida inédita que buscaba controlar eventuales incidentes y que dejó imágenes de un clásico disputado casi en silencio.

En ese escenario, Pablo Milad rompió el silencio para poner el acento no en la baja convocatoria, sino en lo que, a su juicio, queda como enseñanza de su gestión. El presidente de la ANFP defendió su gestión en Quilín y llamó a no hacer énfasis en los momentos complejos. “El legado son diversas situaciones. Es el registro de hinchas que está controlando a cada persona que entra con reconocimiento facial. Esos son legados”, aseguró timonel.

El dirigente insistió en que más allá de la frialdad del marco de público, lo importante es instalar la idea de un fútbol seguro. “Es normalizar que la gente se autocontrole, que se comporte en los estadios. Vamos a sacar a todas las personas que no deben estar en los estadios a través de la identificación facial. La idea es sacar a quienes no les gusta el fútbol y vienen a delinquir. Solo así podremos tener un estadio repleto en un clásico tan bonito como el de hoy”, señaló.

Pablo Milad, presidente de la ANFP. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Milad recalcó también las gestiones para que el encuentro se disputara en medio de las restricciones. “Costó mucho, a través de todas las negociaciones con la autoridad, y también por la disposición de Unión Española para prestar el recinto”, dijo, subrayando que “gana el fútbol cuando se realiza un partido”, incluso en condiciones poco habituales.

La postura de la U

En Universidad de Chile, por otro lado, insistieron en su postura contraria a Milad, incluso después de la Supercopa. “Estoy feliz. Ganarle a tu clásico rival siempre es bonito. Con todos los nuestros y contra todo el resto, ganamos. Pero vuelvo a decir lo que dije antes, este partido, si bien lo ganamos, no se debió haber jugado. Una Supercopa merece otro marco de público. Es una pena que nuestros hinchas no hayan podido celebrar con nosotros”, dijo Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

Además, remarcó que el marco del partido pudo ser otro. “Con un poco de voluntad, este partido se pudo haber jugado perfectamente en otra fecha, en un Estadio Nacional lleno, y no como lo que vimos hoy, con 1.500 personas en las gradas. Es una pena”, lanzó.