SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La defensa de Pablo Milad a su legado al mando de la ANFP: “Se ve en diversas situaciones”

El timonel del fútbol chileno volvió poner énfasis en que su gestión ha dejado cosas positivas pese a la crisis.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La defensa de Pablo Milad a su legado al mando de la ANFP: “Se ve en diversas situaciones”. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile terminó con un categórico 3-0 a favor de los azules, pero el partido estuvo lejos de lucir como una final tradicional. Apenas dos mil personas llegaron a Santa Laura, en un aforo restringido a mayores de 55 años. Una medida inédita que buscaba controlar eventuales incidentes y que dejó imágenes de un clásico disputado casi en silencio.

En ese escenario, Pablo Milad rompió el silencio para poner el acento no en la baja convocatoria, sino en lo que, a su juicio, queda como enseñanza de su gestión. El presidente de la ANFP defendió su gestión en Quilín y llamó a no hacer énfasis en los momentos complejos. “El legado son diversas situaciones. Es el registro de hinchas que está controlando a cada persona que entra con reconocimiento facial. Esos son legados”, aseguró timonel.

El dirigente insistió en que más allá de la frialdad del marco de público, lo importante es instalar la idea de un fútbol seguro. “Es normalizar que la gente se autocontrole, que se comporte en los estadios. Vamos a sacar a todas las personas que no deben estar en los estadios a través de la identificación facial. La idea es sacar a quienes no les gusta el fútbol y vienen a delinquir. Solo así podremos tener un estadio repleto en un clásico tan bonito como el de hoy”, señaló.

Pablo Milad, presidente de la ANFP. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Milad recalcó también las gestiones para que el encuentro se disputara en medio de las restricciones. “Costó mucho, a través de todas las negociaciones con la autoridad, y también por la disposición de Unión Española para prestar el recinto”, dijo, subrayando que “gana el fútbol cuando se realiza un partido”, incluso en condiciones poco habituales.

La postura de la U

En Universidad de Chile, por otro lado, insistieron en su postura contraria a Milad, incluso después de la Supercopa. “Estoy feliz. Ganarle a tu clásico rival siempre es bonito. Con todos los nuestros y contra todo el resto, ganamos. Pero vuelvo a decir lo que dije antes, este partido, si bien lo ganamos, no se debió haber jugado. Una Supercopa merece otro marco de público. Es una pena que nuestros hinchas no hayan podido celebrar con nosotros”, dijo Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

Además, remarcó que el marco del partido pudo ser otro. “Con un poco de voluntad, este partido se pudo haber jugado perfectamente en otra fecha, en un Estadio Nacional lleno, y no como lo que vimos hoy, con 1.500 personas en las gradas. Es una pena”, lanzó.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalANFPPablo MiladSupercopaLa UUniversidad de ChileColo Colo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa

Ejército de Israel lanza su ofensiva a gran escala para intentar capturar la Ciudad de Gaza

Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Investigadores de la ONU dicen que Israel comete “genocidio” en Gaza

Diputados aprueban proyecto que evita que condenados por VIF reciban pensión de sobrevivencia de la víctima

Lo más leído

1.
Ximena Rincón cuestiona fallo del Tricel que la deja fuera de carrera: “Se adopta un criterio contrario al sostenido por el Servel”

Ximena Rincón cuestiona fallo del Tricel que la deja fuera de carrera: “Se adopta un criterio contrario al sostenido por el Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

4.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

5.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Servicios

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Diputados aprueban proyecto que evita que condenados por VIF reciban pensión de sobrevivencia de la víctima
Chile

Diputados aprueban proyecto que evita que condenados por VIF reciban pensión de sobrevivencia de la víctima

Otra vez se posterga audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

Quiénes son los candidatos del distrito 8 que abarca Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel y Quilicura

Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed
Negocios

Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed

Codelco y Anglo American firman acuerdo definitivo para un plan minero conjunto en Los Bronces y Andina

Tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión sube 60% en cinco años

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump
Tendencias

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La última pataleta de Neymar: astro del Santos se lanza con todo contra las canchas sintéticas
El Deportivo

La última pataleta de Neymar: astro del Santos se lanza con todo contra las canchas sintéticas

La defensa de Pablo Milad a su legado al mando de la ANFP: “Se ve en diversas situaciones”

Sin goles y plagado de lesiones: la maldición de Javier Correa en los Superclásicos

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”
Cultura y entretención

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”

El intrincado lazo familiar que une a Pedro Pascal y Mateo de Toro y Zambrano

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa
Mundo

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa

Ejército de Israel lanza su ofensiva a gran escala para intentar capturar la Ciudad de Gaza

Investigadores de la ONU dicen que Israel comete “genocidio” en Gaza

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse