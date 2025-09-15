Michael Clark no cambia de postura tras el título de la U en la Supercopa: “Este partido no se debió haber jugado”. . Por @udechile

Universidad de Chile celebró a costa de Colo Colo en la Supercopa. Un 3-0 contundente que les da un título en la temporada. Aunque tiene el componente de que en la U eran enfáticos en la antesala de que no querían jugar el encuentro. Una postura que no modificaron incluso con el resultado consumado.

“Estoy feliz. Ganarle a tu clásico rival siempre es bonito. Con todos los nuestros y contra todo el resto, ganamos. Pero vuelvo a decir lo que dije antes, este partido, si bien lo ganamos, no se debió haber jugado. Una Supercopa merece otro marco de público. Es una pena que nuestros hinchas no hayan podido celebrar con nosotros”, dijo Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

Además, remarcó que el marco del partido pudo ser otro. “Con un poco de voluntad, este partido se pudo haber jugado perfectamente en otra fecha, en un Estadio Nacional lleno, y no como lo que vimos hoy, con 1.500 personas en las gradas. Es una pena”, lanzó.

Por otro lado, el ingeniero se refirió a la denuncia que están evaluando realizar a Javier Correa. “Con la gente de Colo Colo no hemos hablado y la verdad es que no hay ningún apuro. Los tiempos para ver una denuncia son bastante largos y hemos estado en cosas mucho más importantes que ver el tema del señor Correa, pero cuando queramos hacerlo, lo vamos a hacer”, dijo.

“Yo lo dije ese día, que yo pensé que Correa lo había dicho en caliente, pero no se disculpó y creo que habla muy mal de él”, añadió Clark.

Clark, con el trofeo de la Supercopa. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

La alegría de Álvarez

Gustavo Álvarez, por su parte, no ocultó su satisfacción por el resultado. “Hubo una superioridad permanente. No observé un antes y un después de la expulsión (de Sebastián Vegas). Me parece que generamos situaciones de gol prácticamente durante todo el partido. Fue un resultado justo”, dijo.

“Han pasado muchos meses desde la fecha que se tenía que jugar, esto era un desempate del año pasado. Ahí eran los dos campeones y había que decidir cuál era el mejor. Se disfruta de la misma manera, pero en una forma muy medida”, complementó.

Finalmente, se refirió al próximo desafío de la U. “Estoy enfocado en Alianza Lima. Tenemos que superar esa llave y en el torneo, por más que el próximo partido está lejano, mientras que tengamos posibilidades, vamos a pelear por el compromiso de poner en el lugar más alto posible al club”, remató.