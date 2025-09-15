SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras perder la Supercopa: “Parecía un equipo de Segunda División”

El exportero de Universidad de Chile se refirió al triunfo de los azules, remarcando el mal momento del Cacique

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras la Supercopa. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Colo Colo y Universidad de Chile por fin pudieron enfrentarse en el marco de la Supercopa. Este domingo albos y azules se enfrentaron en el estadio Santa Laura y fueron los azules los que acabaron celebrando tras imponerse por 3-0.

La diferencia estuvo también marcada por la expulsión de Sebastián Vegas en el minuto 26, cuando la U ya se imponía por la cuenta mínima.

Claro que para Johnny Herrera esta situación no afectó su expectativa por ver a la U levantar el trofeo, tal como lo reflejó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Era predecible. Cualquiera que sepa un poquito de fútbol se da cuenta que el fútbol de la U es muy superior al de Colo Colo, tanto colectiva como individualmente”, comenzó señalando.

“Pero colectivamente, la U fue tremendamente superior y no solo ahora, estando con un jugador más, sino que en igualdad también. Fue muy superior”, agregó.

También recordó lo ocurrido en el Superclásico anterior. “Entonces, pasó algo más o menos parecido a lo que pasó en el primer tiempo en el Estadio Monumental cuando la U estaba 11 contra 11”, apuntó.

Luego realizó un análisis de la situación actual de Colo Colo. “Era cuestión de tiempo. Un colectivo de la U que funciona súper bien, que el 11 que entró prácticamente todos tienen muy claro que tienen qué hacer”, comentó.

Y Colo Colo, dejando mucho que desear, parecía un equipo de Segunda División enfrentando a uno de Primera”, cerró Johnny Herrera.

El balance de Gustavo Álvarez

Tras el encuentro, el técnico de la U, Gustavo Álvarez, realizó un balance de lo sucedido contra Colo Colo en el Santa Laura.

“Me parece que hubo una superioridad permanente. No observé un antes y un después tras la expulsión. El equipo tuvo una muy buena respuesta desde el funcionamiento y generamos situaciones de gol durante todo el partido. Fue un resultado justo”, comentó el DT en diálogo con TNT Sports.

“Hay que ganar como sea, aunque jugando bien siempre hay más posibilidades. Eso fue lo que se hizo hoy. No hay que traicionar la idea por un partido determinante. Han pasado ocho o nueve meses de que se debería haber jugado esta final, y esto era un desempate del año pasado. Lo teníamos que contextualizar con los dos campeones de 2024, para ver quién era el mejor. Y hoy lo fuimos. Tocó jugarlo hoy y se disfruta de la misma manera, pero también de forma muy medida, porque en 72 tenemos que volver a jugar”, lanzó adelantando que ya se encuentran pensando en el duelo de la Copa Sudamericana.

“Estamos muy enfocados en Alianza Lima, tenemos que superar esa llave. En el Torneo siempre dije que si tenemos posibilidades vamos a pelear para representar al club y dejarlo en lo más alto posible”, cerró.

La delegación laica viaja este martes a la capital peruana, para prepararse de cara al cotejo de este jueves, a las 21.30 horas de Chile.

Lee también:

Más sobre:FútbolColo ColoUniversidad de ChileLa USupercopaJohnny Herrera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Bárbara Figueroa acusa de “artimaña” al timonel de la UDI y no descarta que Jadue acuda a la CIDH tras rechazo a su candidatura

Bárbara Figueroa acusa de “artimaña” al timonel de la UDI y no descarta que Jadue acuda a la CIDH tras rechazo a su candidatura

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero
Chile

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Transportes refuerza llamado a conducir con responsabilidad ante masiva salida por Fiestas Patrias: en 2024 murieron 70 personas

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa
Negocios

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa

Aranceles: Chile revela que ya se puso fin al proceso técnico y que ahora la Casa Blanca debe ver qué gravámenes aplica

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos
Tendencias

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”
El Deportivo

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

“Aporta físico y habilidad”: Guillermo Maripán se llena de elogios en Italia tras el triunfo de Torino sobre la Roma

Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras perder la Supercopa: “Parecía un equipo de Segunda División”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago
Cultura y entretención

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

Los que pueden, pueden: los insaciables Ca7riel y Paco Amoroso dan uno de los mejores shows del año en Chile

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado
Mundo

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Tommy Robinson, el rostro de la extrema derecha británica que agita el rechazo contra los musulmanes

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté