En medio de la Copa Davis: barristas de la U protagonizan incidentes fuera del Estadio Nacional

Durante esta tarde, se registraron incidentes a las afueras del Estadio Nacional, provocados por barristas de Universidad de Chile, que llegaron hacia los exteriores del recinto de Ñuñoa en afán de “celebrar” la Supercopa que obtuvo el cuadro laico en el Superclásico contra Colo Colo, en Santa Laura.

De hecho, estos acontecimientos empañaron el desarrollo de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, disputada en el Court Central Anita Lizana, dentro del Parque Estadio Nacional. El cuarto partido de la serie, el cual jugó Daniel Núñez para el equipo capitaneado por Nicolás Massú, se vio empañado de manera constante por pirotecnia y bombas de ruido, lo que descolocó a los jugadores y al público presente, que se había quedado después del dobles, que aseguró el triunfo nacional sobre los europeos.

La barra brava de la U, Los de Abajo, hizo un llamado en redes sociales para celebrar la Supercopa en el principal coliseo deportivo del país, considerando las restricciones que se dieron en el Superclásico en Santa Laura, que se jugó con poco público en las tribunas. “Dejamos cordialmente invitada a toda la hinchada el día de hoy desde las 19.00 horas al mono pilucho del Estadio Nacional”, publicaron los barristas.

Este afán de celebrar terminó convirtiéndose en desmanes fuera del reducto, con barricadas encendidas, lanzamiento de fuegos artificiales, petardos y enfrentamientos directos con Carabineros, según reportó 24 Horas. La fuerza pública debió intervenir con carros lanzaaguas y lanzagases para disuadir a los forofos. En medio de esta situación, el Metro comunicó a través de su cuenta de X que la estación Estadio Nacional, de la Línea 6, cerraba sus puertas a causa de los incidentes.

19:14 hrs. Desde este momento estación Estadio Nacional #L6 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, por procedimiento de seguridad. — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 14, 2025

Con posterioridad, con la situación más calmada, Metro normalizó el servicio de trenes en la estación recién mencionada, aclarando que toda la red se encuentra disponible. Esto favorecía a los asistentes al tenis, a la hora de retirarse del recinto deportivo tras el partido de Daniel Núñez.