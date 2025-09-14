Daniel Núñez debuta en Copa Davis y le da el cuarto punto a Chile frente a Luxemburgo

Con la serie ya definida a favor de Chile, Daniel Núñez (726° del ranking ATP) realizó su estreno en la Copa Davis. El tenista de 24 años se impuso ante Louis Van Herck (1293°), también debutante para Luxemburgo, por parciales de 7-6 (2), 4-6 y 10-4.

El hijo de Mario ‘Oso’ Núñez, ídolo de O’Higgins, ingresó en la nómina de Nicolás Massú luego de las bajas de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry. Mientras que el contundente cierre de la llave le dio la oportunidad de tener su primer partido por los puntos con la camiseta nacional.

Si bien hubo una parte del público que abandonó el Estadio Parque Nacional tras el triunfo en el dobles de Tomás Barrios y Matías Soto, un buen porcentaje se quedó. Los presentes Court Anita Lizana mantuvieron un encendido ambiente, además de apoyar constantemente al debutante local.

Apretado triunfo

Núñez inició con evidentes nervios. De hecho, Van Herck logró quebrar en el primer game del partido. No obstante, el nacional se afirmó de ahí en más. Fue duelo reñido entre dos jugadores que poco a poco se abren paso en el circuito.

El chileno comenzó a crecer. Se soltó y empezó a ser más agresivo. Aprovechó su envión y consiguió un break cuando el europeo tenía todo para cerrar el set. La definición se estiró al tie break, donde el nacional fue más efectivo.

El cierre del primer parcial también estuvo marcado por una serie de incidentes. Hinchas de Universidad de Chile festejaron la goleada sobre Colo Colo en la final de la Supercopa con fuegos artificiales, bengalas y bombas de estruendo. Esto frenó el encuentro en algunos pequeños momentos, además de aumentar la tensión y el nerviosismo de ambos tenistas, principalmente del luxemburgués.

Van Herck no pudo cerrar en los momentos críticos. La inquietud en aumento y el chileno logró quebrar en el primer game. Tras la ratificación del break y el positivo momento de Núñez, el europeo sufrió complicaciones en la zona lumbar. Recibió asistencia médica en la espalda baja por unos minutos, mientras el nacional esperaba.

Pese a los problemas físicos, el tenista de 26 años decidió continuar e incluso pudo hacerle frente a Núñez, pese a que el chileno se veía más completo desde lo físico. Recuperó el quiebre, consiguió otro más y se quedó con el segundo set, llevando la definición al super tie break. El desempate fue 10-4 para el nacional, que en su primera participación en el torneo de naciones consiguió su primer punto.

Entre el 6 y el 8 de febrero del próximo año se disputará la primera ronda de los Qualifiers. Ahí, Chile intentará volver a meterse en las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en noviembre, en Bolonia, Italia.