SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Barrios y Soto festejan en el dobles y Chile cierra la serie ante Luxemburgo por Copa Davis

Tras parciales de 6-2, 4-6 y 6-3, el equipo capitaneado por Nicolás Massú superó al elenco europeo y accedió a los Qualifiers. En febrero de 2026 buscarán clasificar a las Finales del tradicional certamen.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Matías Soto y Tomás Barrios ganaron el dobles ante Luxemburgo. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Chile se impone ante Luxemburgo en la serie por el repechaje del Grupo Mundial I y se mete en los Qualifiers de la Copa Davis. La dupla de Tomás Barrios y Matías Soto venció al binomio de Alex Knaff y Raphael Calzi, por parciales de 6-2, 4-6 y 6-3. En febrero próximo, el equipo dirigido por Nicolás Massú buscará volver a meterse entre los 16 mejores del torneo de naciones más importante del planeta.

Fue un escenario idéntico al de la jornada sabatina. Un Parque Estadio Nacional repleto fue el contexto idóneo para el triunfo de la pareja nacional, que tenía la primera opción tras las victorias de Christian Garin y el propio Barrios.

Nuevamente 4.500 espectadores llegaron al Court Anita Lizana para apoyar al equipo capitaneado por el doble campeón olímpico, que cumplió con la lógica al vencer a los europeos. Fue un sólido 3-0 Para Chile.

Chile, contundente

Barrios mantuvo un nivel sublime como en el arrollador triunfo sobre Knaff. Su buen servicio y agresividad se complementó con el gran juego en la red de Soto, acostumbrado a jugar dobles. Su movilidad y velocidad en la malla fueron una molestia para la dupla europea.

Chile rápidamente comenzó a sacar ventaja. Ganó con comodidad su saque y quebró ante Knaff en el segundo game. Hubo una gran coordinación en su sector por parte de los nacionales.

El binomio nacional construyó un muro en la red, pero también supo jugar desde el fondo, intentando jugar al cuerpo en reiteradas oportunidades. Ambos estaban disputando un partidazo, casi sin puntos bajos. Así, lograron un nuevo break, esta vez sobre Calzi, permitiendo cerrar un sólido primer set.

El inicio del segundo parcial mantuvo una tónica similar. La dupla chilena continuó firme, sin pasar mayores sobre saltos en sus respectivos servicios y con una buena lectura a la hora de complicar el saque luxemburgués.

Aparecen las dudas

Tanto el chillanejo como el copiapino, hasta ese momento, no habían titubeado. Sin embargo, Luxemburgo quebró el servicio de Soto en el séptimo game gracias a unas brillantes devoluciones de Knaff. El nacional sufrió un bajón notorio y el trámite se complicó.

Calzi ratificó el quiebre y vino el momento más complejo de Chile. Había que buscar que el singlista cediera su saque para evitar ir a un tercer set, pero no fue posible. Los rostros de preocupación, sobre todo de Massú, eran inevitables.

La dupla nacional sacó adelante dos break points el arranque del tercer parcial, en una acción que terminó siendo crucial para frenar la arremetida europea. También fue un impacto anímico más que positivo.

Barrios volvió a elevar su nivel y ser preponderante. El chillanejo, como receptor, fue clave para romper el saque de Calzi en el segundo game. A su vez, encaminó el triunfo de Chile, aunque con más dificultades que las esperadas, sobre todo después de un gran primer set.

Los nacionales volvieron a sobreponerse ante reiteradas opciones de break de Luxemburgo. Finalmente, Soto logró cerrar el encuentro y desató la algarabía en el Parque Estadio Nacional. El copiapino logró ganar su primer punto en el torneo de naciones.

Entre el 6 y el 8 de febrero del próximo año se disputará la primera ronda de los Qualifiers. Ahí, Chile intentará volver a meterse en las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en noviembre, en Bolonia, Italia.

Más sobre:TenisPolideportivoCopa DavisNicolás MassúMatías SotoTomás BarriosChristian GarinLuxemburgoAlex KnaffRaphael Calzi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Municipalidad de Providencia cursa cinco infracciones por improvisado concierto de Feid

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Condenan a conductor que intentó atropellar a carabineros para evitar ser controlado con cigarros de contrabando en Alto Hospicio

Carabineros notifica que Luis Hermosilla incumplió su medida cautelar de arresto domiciliario

Con 60 personas colaborando y el uso de un dron: Armada continúa búsqueda de joven desaparecido en playa de Valparaíso

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Municipalidad de Providencia cursa cinco infracciones por improvisado concierto de Feid
Chile

Municipalidad de Providencia cursa cinco infracciones por improvisado concierto de Feid

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Condenan a conductor que intentó atropellar a carabineros para evitar ser controlado con cigarros de contrabando en Alto Hospicio

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”
El Deportivo

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Barrios y Soto festejan en el dobles y Chile cierra la serie ante Luxemburgo por Copa Davis

El alivio de Marcelo Díaz tras imponerse a Colo Colo en la Supercopa: “Me saqué la espina de la final que perdimos el 2006″

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid
Mundo

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid

“Amenaza la seguridad regional”: Unión Europea condena la expedición de drones rusos en espacio aéreo rumano

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté