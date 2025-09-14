SUSCRÍBETE
El Deportivo

Un arrollador Tomás Barrios estira la ventaja de Chile en la serie ante Luxemburgo por Copa Davis

El chillanejo aplastó a Alex Knaff, por parciales de 6-1 y 6-2, y aumentó la diferencia a favor del equipo dirigido por Nicolás Massú. Este domingo, buscarán cerrar la llave en el dobles.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Tomás Barrios aplastó a Alex Knaff y sumó el segundo punto para Chile en Copa Davis. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La victoria de Christian Garin (124° del ranking ATP) sobre Aarón Gil García (1.083°) encaminó la serie de Copa Davis ante Luxemburgo por el repechaje del Grupo Mundial I. Tras el triunfo del ariqueño, Tomás Barrios (134°) se enfrentó a Alex Knaff (668°) con el objetivo de estirar la ventaja de Chile y no defraudó. El chillanejo se impuso por 6-1 y 6-2, obteniendo un punto clave. Este domingo, el equipo dirigido por Nicolás Massú buscará cerrar la llave en el dobles.

Un exaltado público del Parque Estadio Nacional quedó encendido luego del triunfo inicial. Unos cuatro mil espectadores se quedaron en el Court Anita Lizana para presenciar un partido que tuvo un condimento especial para Tomi.

Barrios realizó su estreno como singlista en Copa Davis en territorio nacional. Nunca antes había jugado de local de forma individual. Tras las bajas de Alejandro Tabilo, quien esta semana se encuentra disputando el Challenger de Guangzhou (llegó a la final), y de Nicolás Jarry, que se convirtió en padre por tercera vez; el chillanejo se sumó a Garin como los representantes de Chile.

Un sólido Barrios

Barrios tuvo un excelente comienzo. Con confianza, empezó a desplegar su mejor tenis. Mucha movilidad, su característico buen revés y la marca registrada: el ‘longa-shot’, fueron la clave. Los drops fueron cruciales para lograr quebrar en el primer game.

El nacional mantuvo su agresividad. Siguió presionando e incomodando para salir a buscar el triunfo. Así, logró un nuevo break en el quinto juego y otro en el séptimo para quedarse con el set. La superioridad era notoria. De hecho, se trató del primer oponente bajo el top 150 que el luxemburgués enfrentó en toda su carrera.

Knaff fue incapaz de hacerle frente al chileno. Por momentos intentó proponer, pero cualquier acción era frenada por Barrios. El chillanejo despejó cualquier pequeña intención de reacción del europeo, que no tuvo oportunidad.

Barrios tuvo varias chances de quebrar en el segundo game, pero el luxemburgués logró sacar el juego adelante. Su oposición era prácticamente resistir ante los embates del chileno, que seguía brillando con sus drops. También se hizo fuerte con su servicio y sus reiteradas ofensivas a la red.

No obstante, el quiebre llegó en el quinto. El chillanejo nunca dejó de proponer un juego ofensivo, mientras que Knaff se veía notoriamente frustrado ante la imposibilidad de reaccionar.

Pese a su resignación, el europeo arriesgó. Era su única opción. Y si bien consiguió ganar alguno de sus servicios, no estuvo ni cerca de la posibilidad de remontar. Barrios no tuvo contemplaciones y terminó por ganar con comodidad. Demoledor y contundente, el chileno jugó un verdadero partidazo.

Este domingo, Chile saldrá a buscar cerrar la serie ante Luxemburgo. El equipo capitaneado por Nicolás Massú afrontará el dobles, para el que están designados Matías Soto y el propio Barrios. Si no hay cambios por parte del viñamarino, el binomio nacional se medirá con la dupla compuesta por Knaff y Raphel Calzi.

