Copa Davis: así quedó definido el orden de juego para la serie entre Chile y Luxemburgo

El equipo chileno de Copa Davis ya conoce el orden de juego con el que tendrán que medirse contra Luxemburgo este 13 y 14 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrenta al combinado europeo por el Grupo Mundial I que premia al ganador con el paso a los Qualifiers para las Finales del próximo año.

En el sorteo quedó definido que el primer encuentro de la jornada sabatina, que arranca a las 17.00 horas, será protagonizado por Christian Garin y Aaron Gil.

En el segundo turno, Tomás Barrios será el encargado de enfrentar a Alex Knaff por el segundo punto de la serie en disputa.

Para el domingo, quedó establecido el duelo de dobles con Tomás Barrios y Matías Soto representando a Chile, mientras que Alex Knaff y Raphael Calzi lo harán por Luxemburgo.

En el caso de que sea necesario, en la jornada dominical se jugarán otros dos partidos de singles para definir al ganador. El cuarto encuentro lo protagonizarían Garin contra Knaff y el quinto punto, Barrios contra Gil.

La preocupación de Garin

Antes de conocerse el sorteo, la primera raqueta del equipo nacional de Copa Davis, Christian Garin, se mostró entusiasmado por volver a representar a Chile, aunque reveló que aún mantiene molestias físicas.

“Estoy contento de volver a estar aquí, sé que va a estar el estadio lleno, mucha gente se ha motivado con venir. Eso se valora muchísimo y la expectativa de la serie es siempre ganar, sea contra quien sea, siempre venimos con esa mentalidad de ganar y esta no es la excepción”, expuso en la previa.

“Es una serie linda para después de todo lo que ha pasado estos años y de volver a tener la chance de soñar con el Grupo Mundial”, añadió.

Sobre su responsabilidad en el equipo tras las bajas de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, el exnúmero 17 del mundo se mostró tranquilo. “Ya lo he hecho muchas veces, no es algo nuevo. Siempre estando uno, cuatro, cinco, la posición que sea, siempre me gusta venir a Copa Davis y aportar en lo que pueda. Creo que es irrelevante en este momento, me gusta estar aquí, lo disfruto mucho, me gusta estar con el equipo y estoy intentando mejorar cada día y poder llegar bien al sábado”, afirmó.

También reconoció que Chile es favorito en esta serie, pero avisó que no por aquello deben confiarse. “El tenis es así, de mi parte estoy tomándolo como siempre, siempre respetando al rival. Al final el tenis es un deporte en que puede pasar siempre cualquier cosa. Entonces yo me enfoco en mí, en estar bien, en tomarlo como lo hago siempre, profesionalmente, y cuidándome físicamente como si fuese a jugar contra quien sea”.

Sobre su estado físico, alertó que “Llevo un mes y medio ya con dolor. No me impide jugar, pero sí me molesta en la mañana sobre todo. Hay días en que no puedo ni caminar bien, estoy un poco preocupado, pero he ido mejorando estas dos últimas semanas. Me he ido sintiendo mejor, no me siento al cien por ciento aún, pero estoy con mucho cuidado con los doctores y con tratamientos, con los kines, cuidándome también otras cosas”.

“Entonces es difícil, una lesión que no me impide jugar al 100%, pero me molesta. Es lo que hay y me estoy adaptando a los problemas que me trae la lesión”, agregó.