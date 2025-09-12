Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou.

Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) dio un paso firme en el Challenger de Guangzhou al instalarse en semifinales tras derrotar al estadounidense Nishesh Basavareddy en un duelo exigente. El chileno, se impuso a un rival que lo supera en la clasificación —el norteamericano es 108°— y lo hizo con una remontada con un 5-7, 7-5 y 6-2.

El partido se resolvió en tres sets. El norteamericano comenzó más sólido y se llevó el primer parcial por 7-5, complicando al zurdo nacional. Sin embargo, lejos de frustrarse, Tabilo ajustó su servicio y comenzó a dominar, logrando emparejar la cuenta con un 7-5 que lo devolvió al partido.

En el set decisivo, el chileno mostró su mejor versión. Con gran claridad en los momentos clave, rompió en dos ocasiones el saque de su rival y cerró el triunfo con un claro 6-2. Una victoria que no solo le permite avanzar a la ronda de los cuatro mejores, sino que también le entrega valiosos puntos de cara a su objetivo de regresar al top 100 en el corto plazo.

El desafío que viene no será menor. Este sábado, Tabilo se enfrentará al australiano Christopher O’Connell, actual 89 del mundo, en busca de la final.

Tabilo celebrando un punto.

Cabe mencionar que Jano no estará presente en la serie de Copa Davis contra Luxemburgo que se desarrollará este 13 y 14 de septiembre. En ese sentido, después de que la Federación de Tenis de Chile diera a conocer la nómina de jugadores, el zurdo expresó a través de sus redes sociales las razones de su ausencia.

“Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones. Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí”, señaló.

En la oportunidad también tuvo palabras para quienes cuestionaron su decisión. “muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, añadió.

“Hace semanas hablé con Massú, el capitán, y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, cerró.