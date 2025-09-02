SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

La segunda raqueta nacional abordó su ausencia de la llave contra Luxemburgo que se jugará este 14 y 14 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Alejandro Tabilo dio a conocer sus motivos para ausentarse de la Copa Davis. Simon Bruty/USTA

Este lunes la Federación de Tenis de Chile dio a conocer la nómina de jugadores para el duelo contra Luxembrgo por la Copa Davis. En esta oportunidad el equipo comandado por el capitán Nicolás Massú tendrá a Christian Garín (126° ATP), Tomás Barrios Vera (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°) en sus filas.

Además, el equipo nacional tendrá a los tenistas invitados Benjamín Torrealba (745°), Nicolás Villalón (796°) y Benjamín Pérez, quienes participarán de los entrenamientos.

De esta manera, quedaron fuera los dos mejores tenistas del Ranking ATP. En el caso de Nicolás Jarry (102°) este priorizó estar con su familia, pues fue padre hace algunos días.

En el caso de Tabilo (122°) este utilizó sus redes sociales para explicar su baja de la Copa Davis.

“¡Hola a todos! Quiero aclarar mi situación actual y la razón por la cual no voy a poder participar en esta fecha de la Copa Davis”, comenzó señalando en un par de historias en Instagram.

Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones. Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí”, continuó.

Luego agregó que “apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de 5 cm que me tuvo dos meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto”.

“Cuando regresé, sin ritmo y sin confianza, me doblé el tobillo en la qualy de Wiston Salem. Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación. El US Open lo tuve que jugar con tobilleras y el tobillo muy hinchado, pero sin estar al 100%”, explicó.

El diálogo con Nicolá Massú

Más adelante narró que “muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”.

“Hace semanas hablé con Massú, el capitán, y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, expuso.

“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito”, remarcó.

Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas. Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera”, cerró Alejandro Tabilo.

Lee también:

Más sobre:TenisAlejandro TabiloCopa Davis

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia
Chile

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos
Negocios

El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo
Tendencias

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis
El Deportivo

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington
Cultura y entretención

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación
Mundo

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

Aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está “perjudicando” a Israel

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”