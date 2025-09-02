“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Este lunes la Federación de Tenis de Chile dio a conocer la nómina de jugadores para el duelo contra Luxembrgo por la Copa Davis. En esta oportunidad el equipo comandado por el capitán Nicolás Massú tendrá a Christian Garín (126° ATP), Tomás Barrios Vera (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°) en sus filas.

Además, el equipo nacional tendrá a los tenistas invitados Benjamín Torrealba (745°), Nicolás Villalón (796°) y Benjamín Pérez, quienes participarán de los entrenamientos.

De esta manera, quedaron fuera los dos mejores tenistas del Ranking ATP. En el caso de Nicolás Jarry (102°) este priorizó estar con su familia, pues fue padre hace algunos días.

En el caso de Tabilo (122°) este utilizó sus redes sociales para explicar su baja de la Copa Davis.

“¡Hola a todos! Quiero aclarar mi situación actual y la razón por la cual no voy a poder participar en esta fecha de la Copa Davis”, comenzó señalando en un par de historias en Instagram.

“Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones. Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí”, continuó.

Luego agregó que “apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de 5 cm que me tuvo dos meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto”.

“Cuando regresé, sin ritmo y sin confianza, me doblé el tobillo en la qualy de Wiston Salem. Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación. El US Open lo tuve que jugar con tobilleras y el tobillo muy hinchado, pero sin estar al 100%”, explicó.

El diálogo con Nicolá Massú

Más adelante narró que “muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”.

“Hace semanas hablé con Massú, el capitán, y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, expuso.

“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito”, remarcó.

“Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas. Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera”, cerró Alejandro Tabilo.