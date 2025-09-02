Bajas sensibles para Massú: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo no estarán en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Chile se alista para la Copa Davis. La delegación nacional estará compuesta por Christian Garín (126° ATP), Tomás Barrios Vera (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°). Los dos mejores posicionados del país en el ranking ATP no estarán presentes. Según dieron a conocer desde la Federación de Tenis, en el caso de Nicolás Jarry (102°) es por motivos familiares, mientras que Alejandro Tabilo (122°) priorizó su calendario.

El equipo nacional tendrá a los tenistas invitados Benjamín Torrealba (745° ATP), Nicolás Villalón (796° ATP) y Benjamín Pérez, quienes participarán de los entrenamientos.

La baja de Jarry

La salida de Nicolás Jarry responde a que fue padre hace algunos días. “Hace un par de días, y semanas antes de lo esperado, llegó nuestra Celeste a esta vida. Felizmente, tanto Laura como Celeste ya se encuentran bien. Pero, dado esto, lamentablemente he decidido bajarme de la Copa Davis. Como saben, la Davis siempre ha sido de mis prioridades, y es de los eventos que más felicidad me han dado en mi carrera, así que estoy triste por esta decisión. Pero, la verdad, mi corazón y mi cabeza están junto a mi familia en este momento”, señaló el Príncipe.

“Creo plenamente en el equipo. Ya hablé con el capitán y les deseo la mejor de las suertes. Se que lo darán todo por Chile. Quiero agradecer a todos, por todo el apoyo. Volveremos a competir en un par de semanas con la mejor de las energías y ánimos”, complementó el número 1 del país.

Tabilo se borra nuevamente

Tabilo regresó al circuito a comienzos de agosto tras una prolongada lesión abdominal que lo mantuvo fuera de las canchas por dos meses. Durante ese periodo no pudo defender su título en Mallorca ni la tercera ronda que alcanzó en Wimbledon el año pasado, lo que lo llevó a salir del top 100.

Desde su retorno en el Masters 1000 de Cincinnati, sus resultados han sido limitados: solo ha logrado una victoria en el Challenger de Cancún, mientras que quedó eliminado en las clasificaciones de Winston Salem y perdió ante Alexander Zverev en la primera ronda del US Open.

Su nivel aún está lejos del juego que lo llevó al top 20 en 2024, aunque frente al alemán dejó ver algunos destellos. Esto generó dudas sobre su participación en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, que definirá el paso a las Qualifiers del próximo año. Este lunes se confirmó su ausencia en la nómina. El enfrentamiento con los europeos está programado para el 13 y 14 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional.

El tenista aparece inscrito en un challengers para esa fecha. Del 8 al 14 de septiembre, está anotado en el 100 de Guangzhou Huangpu. Es la segunda vez en la temporada que el pupilo de Horacio Matta se baja de una serie de Copa Davis. Anteriormente, ya había renunciado a la polémica confrontación ante Bélgica.