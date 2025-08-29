¿Se borra de Copa Davis?: Alejandro Tabilo se anota en challengers chinos en la misma fecha de la serie ante Luxemburgo

A pocos días de que se entregue la nómina del equipo chileno de Copa Davis, hay varias situaciones que generan incertidumbre. Una de ellas tiene que ver con la presencia de Alejandro Tabilo en la serie por el paso a la Qualifiers ante Luxemburgo.

El tenista nacional retornó al circuito a comienzos de agosto, después de una prolongada lesión en los abdominales que lo sacó de las pistas por dos meses, tiempo en el que no pudo defender su título en Mallorca ni la tercera ronda que alcanzó en Wimbledon el año pasado, saliendo del top 100.

Desde de su regreso en el Masters 1000 de Cincinnati, solo registra una victoria en el Challenger de Cancún, pues no pudo superar las clasificaciones en Winston Salem y cayó ante Alexander Zverev en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

En cuanto a su nivel, todavía está lejos del juego que lo llevó al top 20 en 2024, aunque frente al alemán mostró algunos destellos. En ese sentido, crecen las dudas sobre su presencia en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, por el paso a las Qualifiers del próximo año.

La llave ante los europeos está programada para el 13 y 14 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional. Sin embargo, hay un detalle importante que pone bastante en entredicho la presencia de la segunda raqueta nacional.

Sucede que Tabilo aparece anotado en dos challengers chinos durante las dos primeras semanas de septiembre. El primero de ellos es el Challenger 100 de Shanghái, donde aparece como el segundo jugador de mejor ranking entre los inscritos y el único sudamericano en el cuadro. Ese certamen se llevará a cabo entre el 1 y el 7 del próximo mes.

En tanto, durante la semana siguiente, del 8 al 14 de septiembre, el nacido en Toronto figura inscrito en el Challenger 100 de Guangzhou Huangpu, por lo que no podría estar en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo.

Posteriormente, Ale aparece en el ATP 500 de Tokio, del 24 al 30 de septiembre, certamen al que accedió gracias a la regla de Commitment Players, que permite a los jugadores que terminaron la temporada anterior en el top 30 acceder a torneos de esta categoría sin importar su ubicación, siempre y cuando hayan congelado su ranking por lesión, como el caso del chileno.

De ratificarse la ausencia del pupilo de Horacio Matta, sería la segunda vez que se baja de una confrontación en la temporada. Anteriormente, se borró de la polémica serie ante Bélgica, en una decisión que fue anunciada primero por su entrenador a la prensa antes de comunicárselo formalmente a la Federación de Tenis.

Más dudas

Nicolás Jarry, quien pronto será padre por tercera vez, manifestó recientemente que atraviesa por un delicado problema personal. “No me siento muy bien, pero bueno, hay que aceptar cada minuto y salir a la cancha para pelear con lo que uno tiene, más que eso uno no puede hacer”, dijo a ESPN.

“Tuvimos unas complicaciones familiares en estos últimos días, entonces mi cabeza estaba en otra. Pero tratando de superarlo lo mejor posible con la ayuda de mi equipo y mi familia”, añadió.

Además, reconoció que su presente no es el ideal, de cara a la serie. “No llegamos muy bien. No me siento muy confiable, pero tenemos un mejor equipo en general. Somos los favoritos y del rival no conozco nada, eso es trabajo del capitán”, expresó.

Por su parte, Christian Garin comentó que padece una fascitis plantar que le ha impedido competir en óptimas condiciones. Sin embargo, confía en estar en la serie y anunció que descansará para superar la dolencia y llegar a plenitud a esa confrontación.

Así, de no estar Jarry ni Tabilo, la responsabilidad en singles ante Luxemburgo recaerá en Gago y Tomás Barrios.

d