La dura revelación de Nicolás Jarry en el US Open: “Tuvimos complicaciones familiares, mi cabeza estaba en otra”

Luego de su partido ante Jakub Mensik, el Príncipe dio a conocer que tuvo algunos problemas extradeportivos durante el último mes.

Lucas Mujica
Nicolás Jarry (102°) no pudo ante Jakub Mensik (16°) en el comienzo del US Open y se despidió en primera ronda. El partido se definió por parciales de 7-6, 6-3 y 6-4. Antes de su participación en el último Grand Slam de la temporada, el tenista chileno reveló algunas situaciones personales que lo afectaron durante las últimas semanas.

“No me siento muy bien, pero bueno, hay que aceptar cada minuto y salir a la cancha para pelear con lo que uno tiene, más que eso uno no puede hacer”, dijo el Príncipe a ESPN. “Tuvimos unas complicaciones familiares en estos últimos días, entonces mi cabeza estaba en otra. Pero tratando de superarlo lo mejor posible con la ayuda de mi equipo y mi familia”, añadió.

Luego del partido que perdió, se refirió a su actuación. “Me faltó jugar mejor con viento a favor. La mayoría de los errores que cometí fue cuando estaba viento a favor y no logré encontrar la manera de bajar esos errores”, comentó.

También le consultaron por la devolución de su servicio. “En este minuto no tengo ninguna debilidad. Tengo que juntar todas las piezas y que se me den un par de esos resultados”, enfatizó.

Finalmente, reconoció que la delegación nacional no llega en su mejor momento a la llave de Copa Davis ante Luxemburgo. “No llegamos muy bien. No me siento muy confiable, pero tenemos un mejor equipo en general. Somos los favoritos y del rival no conozco nada, eso es trabajo del capitán”, lanzó.

Tenis US Open Nicolás Jarry

