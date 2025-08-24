Nicolás Jarry no pudo con el sorprendente Jakub Mensik y quedó eliminado en la primera ronda del US Open

El sorteo del US Open no fue bueno para los chilenos en competencia. Alejandro Tabilo (126 en el raking ATP) fue emparejado con Alexander Zverev (3°) y Nicolás Jarry (103°) con Jakub Mensik (16°). Y Jarry fue el primero que lo sufrió.

El checo le quebró al chileno muy temprano en el primer set y aunque el santiaguino se repuso y lo obligó ir tiebreak, la definición fue errática: logró un mini-break en el primer juego, Mensik le devolvió la gentileza en dos oportunidades y cuando quedó 6-5 arriba, el nacional la mandó larga y se resignó a perder la manga inicial por 7-6 (5).

Resultado que parecía haber golpeado a Jarry pues el europeo ganó los tres primeros juegos, con un quiebre en el segundo. Más, el hombre de 29 años ganó el cuarto y se quedó con el quinto para ponerse 3-2 y con el saque a su favor. Sin embargo, aparecieron los errores no forzados y en vez de confirmar su buen momento, quedó 4-2 abajo. 5-3 y 6-3 cerró el set el del Viejo continente.

El tercer episodio se inició con cada uno de los deportistas manteniendo su servicio hasta el octavo game (4-4) y cuando quedó con dos puntos de quiebre abajo, Nicolás cedió a la presión y con una doble falta se fue al descanso con un 5-4 abajo y con su rival sirviendo.

Parecía que todo terminaba ahí, mas el capitalino se puso 0-40 arriba y estaba salvando el set y el partido. Pero Jakub logró cuatro puntos consecutivos y se puso a uno del encuentro. ‘Nico’ no se rindió y salió de ahí para ponerse en ventaja. Lamentablemente su volea se fue afuera y el top 20, en el segundo match point, se quedó con el compromiso y eliminó al nieto de Jaime Fillol.

Con este triunfo, Jakub Mensik está viviendo su mejor temporada, ya que ganó su primer título de su carrera en el Masters 1.000 de Miami, luego de imponerse en la final nada menos que a Novak Djokovic, y el torneo estadounidense queda solo con un chileno en competencia: Tabilo enfrentará este lunes a Zverev.

