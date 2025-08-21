SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

Nico y Ale ya se alistan para su estreno en el cuarto Grand Slam del año.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Tabilo y Jarry

Ya está todo listo para el inicio del último Grand Slam del año: el US Open. Los chilenos Alejandro Tabilo (126) y Nicolás Jarry (103°) ya afinan los últimos detalles para su estreno en Nueva York. Sin embargo, el sorteo no les favoreció y sus rivales en el debut serán muy duros.

Quien la tendrá más difícil será Ale, que deberá enfrentarse contra el alemán Alexander Zverev, actual número 3 del ranking ATP. Será una reedición del encuentro que los midió el año pasado en Roma, en donde el europeo se impuso en las semifinales en un inolvidable torneo para el deportista nacional.

En caso de dar la sorpresa y avanzar, en la segunda ronda jugará contra el ganador del encuentro entre el español Roberto Bautista Agut (47°) y el británico Jacob Fearnley (59°).

Jarry, contra un top 20

Pese a que Nicolás Jarry no enfrentará a un top ten, igual no tendrá un oponente fácil. Se trata el checo Jakub Mensik (16°), quien está viviendo su mejor temporada y que en marzo se quedó con el Masters 1.000 de Miami luego de imponerse en la final nada menos que a Novak Djokovic.

Si sigue en carrera, jugará en la segunda ronda contra el ganador del choque entre el húngaro Fabian Marozsan (53°) y un jugador proveniente de la qualy.

Los únicos chilenos

Cabe destacar que tanto Tabilo como Jarry serán los únicos representantes nacionales en el cuadro principal del US Open.

Este jueves, Christian Garin quedó eliminado en la segunda ronda de la qualy ante el argentino Marco Trungelliti, mientras que Tomás Barrios cayó en el primer partido de esta instancia ante el libanés Benjamín Hassan.

Más sobre:TenisNicolás JarryAlejandro TabiloUS Open

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Con agradecimiento a la “generosidad y audacia” de Marcel: Boric concreta nuevo cambio de gabinete

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves
Chile

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal
Negocios

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open
El Deportivo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

¿Se suspende el partido del domingo? Cómo afectó al plantel de la U la tragedia en Argentina

La razón del insólito horario entre Palestino y Colo Colo que marcará debut de los interinos Hugo González y Luis Pérez

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza
Mundo

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos