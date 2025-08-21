Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

Ya está todo listo para el inicio del último Grand Slam del año: el US Open. Los chilenos Alejandro Tabilo (126) y Nicolás Jarry (103°) ya afinan los últimos detalles para su estreno en Nueva York. Sin embargo, el sorteo no les favoreció y sus rivales en el debut serán muy duros.

Quien la tendrá más difícil será Ale, que deberá enfrentarse contra el alemán Alexander Zverev, actual número 3 del ranking ATP. Será una reedición del encuentro que los midió el año pasado en Roma, en donde el europeo se impuso en las semifinales en un inolvidable torneo para el deportista nacional.

En caso de dar la sorpresa y avanzar, en la segunda ronda jugará contra el ganador del encuentro entre el español Roberto Bautista Agut (47°) y el británico Jacob Fearnley (59°).

Jarry, contra un top 20

Pese a que Nicolás Jarry no enfrentará a un top ten, igual no tendrá un oponente fácil. Se trata el checo Jakub Mensik (16°), quien está viviendo su mejor temporada y que en marzo se quedó con el Masters 1.000 de Miami luego de imponerse en la final nada menos que a Novak Djokovic.

Si sigue en carrera, jugará en la segunda ronda contra el ganador del choque entre el húngaro Fabian Marozsan (53°) y un jugador proveniente de la qualy.

Los únicos chilenos

Cabe destacar que tanto Tabilo como Jarry serán los únicos representantes nacionales en el cuadro principal del US Open.

Este jueves, Christian Garin quedó eliminado en la segunda ronda de la qualy ante el argentino Marco Trungelliti, mientras que Tomás Barrios cayó en el primer partido de esta instancia ante el libanés Benjamín Hassan.