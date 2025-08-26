Christian Garin revela la magnitud de la lesión que lo aqueja a semanas de la Copa Davis.

Christian Garin (126° ranking ATP) vuelve a encender las alarmas en el tenis chileno. El ariqueño quedó eliminado en la segunda ronda de la qualy del US Open tras caer ante el argentino Marco Trungelliti (183°), y confirmó que no volverá a jugar hasta la Copa Davis de septiembre. La noticia golpea en un momento clave, considerando que Chile enfrentará a Luxemburgo.

La derrota en Nueva York, más allá de lo deportivo, fue acompañada de una revelación que explica el irregular presente del ex 17 del mundo. Garin confesó que arrastra una compleja lesión que ha condicionado su rendimiento durante las últimas semanas. “Este último mes y medio no he podido competir al 100 por ciento por una fascitis plantar en mi pie”, reconoció a través de sus redes sociales.

El diagnóstico no es menor: es una dolencia que afecta directamente la planta del pie y suele dificultar los desplazamientos. La lesión explica, en parte, sus problemas para encadenar triunfos.

Ante este escenario, Garin optará por parar en seco. “Voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar de la mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año”, añadió. Así, su calendario internacional quedará en pausa hasta mediados de septiembre, cuando Chile reciba a Luxemburgo.

El propio jugador, pese a la incertidumbre que genera su estado físico, quiso entregar tranquilidad. “Nos vemos en el Estadio Nacional, el 13 de septiembre”, remató.