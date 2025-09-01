SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

El nuevo entrenador de Colo Colo asume el Monumental y deja una avalancha de definiciones y los atisbos de un nuevo estilo.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Fernando Ortiz fue presentado oficialmente en Colo Colo. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Fernando Ortiz entra a la sala de prensa del estadio Monumental y marca la primera diferencia: saluda uno por uno a todos los que asistieron a la conferencia de prensa en que fue presentado como técnico de Colo Colo. Incluso, bromeará con el peinado de alguno y establecerá que el respeto es uno de sus principios basales de vida.

El argentino es un vendaval de ideas y frases. De entrada, por ejemplo, agradece el apoyo unánime de Blanco y Negro a su elección y lanza una primera definición, que endulza más de un oído: "No tengo dudas: llego al mejor equipo del país. ¿Presión? No lo veo por ese lado. Soy un afortunado de estar acá. Haré lo que hice en mi carrera: disfrutar los desafíos“, explica.

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

Las definiciones continúan. "Sé donde estoy sentado, lo que significa estar en esta silla. Jorge ha hecho un excelente trabajo. Ganamos el clásico y es una alegría para la gente. En lo personal, iré día a día. Se nos viene una copa. Soy de la idea de los clásicos se ganan, no importa cómo se jueguen", insiste.

Luego, aborda una situación clave para su gestión: la relación con Arturo Vidal, con un guiño a Sebastián Vegas, a quien dirigió en el Monterrey. “A Sebi lo conozco mucho. Lo tuve en Monterrey y es una excelente persona. Soy un afortunado de poder dirigir a Arturo. Tener un jugador de esa magnitud y sacarle toda su experiencia como jugador. Yo sigo aprendiendo. Me sentaré con Arturo, le preguntaré por qué tiene el pelo tan parado así, cómo lo hace... Ojalá podamos tener una conexión importante”, apunta.

Otra celebridad recibirá, de su parte, un agradecimiento: Iván Zamorano. Bam Bam sugirió su nombre. Fueron compañeros en el América. “En el fútbol lo que queda es el valor humano, el deportista va a pasar. Soy afortunado de levantar el teléfono y que me levante gente como Iván. Agradecido de él y de la gente que me pudo ayudar. A todos les he invitado a que vengan a comer un asado. Acá me están diciendo empanadas. Es gente muy importante que estén en este momento”, enfatiza.

La obligación de ganar

Este martes comienza el ciclo del charrúa en Macul. El foco estará puesto en la Supercopa ante la U. “Pienso en mañana. Quiero ver a los jugadores, abrazarlos, felicitarlos por ganar el clásico. Sí, desde mañana, les voy a decir que tienen que repetir el resultado del domingo. Les voy a decir que los quiero, pero no miro mucho para adelante. Que fluya”, establece.

Luego aborda la urgencia de resultados en un año especialmente escuálido para los albos. “El tiempo siempre es el enemigo principal de un entrenador cuando se habla de resultados. He visto partidos de Jorge en que se jugaba buen fútbol y otros que no fueron del gusto del aficionado. Voy viendo el día a día. A lo largo de los días y semanas vamos a tratar de mejorar”, dice.

También se propone un desafío: elevar el rendimiento de Claudio Aquino. “A Aquino lo he visto. Sé de las condiciones que tiene. Sé que esperaban un poco más de él, pero tiene cualidades de buen jugador. Trataré de explotarlo al máximo. Es el trabajo que tiene un entrenador”, afirma.

Más sobre:Colo ColoFernando OrtizFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

Los candidaturas al Congreso que fueron aprobadas por el Servel y que enfrentan procesos judiciales

Carabinero saliente frustra robo de vehículo en Cerrillos y hiere a sujeto que lo apuntó con un arma

Sicólogo Giorgio Agostini respira aliviado: Fiscalía comunica decisión de no perseverar en investigación por abuso sexual

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas
Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”
Negocios

Deloitte expande su oferta en Chile y apuesta a “liderar la transformación empresarial”

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes de marzo

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz
El Deportivo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

“Mayores de 55 años”: la ANFP confirma la particular venta de entradas para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Repasa los detalles de la presentación de Fernando Ortiz como el nuevo técnico de Colo Colo

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei
Mundo

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

“Hay muerte en cada hogar”: terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”