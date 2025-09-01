Fernando Ortiz entra a la sala de prensa del estadio Monumental y marca la primera diferencia: saluda uno por uno a todos los que asistieron a la conferencia de prensa en que fue presentado como técnico de Colo Colo. Incluso, bromeará con el peinado de alguno y establecerá que el respeto es uno de sus principios basales de vida.

El argentino es un vendaval de ideas y frases. De entrada, por ejemplo, agradece el apoyo unánime de Blanco y Negro a su elección y lanza una primera definición, que endulza más de un oído: "No tengo dudas: llego al mejor equipo del país. ¿Presión? No lo veo por ese lado. Soy un afortunado de estar acá. Haré lo que hice en mi carrera: disfrutar los desafíos“, explica.

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

Las definiciones continúan. "Sé donde estoy sentado, lo que significa estar en esta silla. Jorge ha hecho un excelente trabajo. Ganamos el clásico y es una alegría para la gente. En lo personal, iré día a día. Se nos viene una copa. Soy de la idea de los clásicos se ganan, no importa cómo se jueguen", insiste.

Luego, aborda una situación clave para su gestión: la relación con Arturo Vidal, con un guiño a Sebastián Vegas, a quien dirigió en el Monterrey. “A Sebi lo conozco mucho. Lo tuve en Monterrey y es una excelente persona. Soy un afortunado de poder dirigir a Arturo. Tener un jugador de esa magnitud y sacarle toda su experiencia como jugador. Yo sigo aprendiendo. Me sentaré con Arturo, le preguntaré por qué tiene el pelo tan parado así, cómo lo hace... Ojalá podamos tener una conexión importante”, apunta.

Otra celebridad recibirá, de su parte, un agradecimiento: Iván Zamorano. Bam Bam sugirió su nombre. Fueron compañeros en el América. “En el fútbol lo que queda es el valor humano, el deportista va a pasar. Soy afortunado de levantar el teléfono y que me levante gente como Iván. Agradecido de él y de la gente que me pudo ayudar. A todos les he invitado a que vengan a comer un asado. Acá me están diciendo empanadas. Es gente muy importante que estén en este momento”, enfatiza.

La obligación de ganar

Este martes comienza el ciclo del charrúa en Macul. El foco estará puesto en la Supercopa ante la U. “Pienso en mañana. Quiero ver a los jugadores, abrazarlos, felicitarlos por ganar el clásico. Sí, desde mañana, les voy a decir que tienen que repetir el resultado del domingo. Les voy a decir que los quiero, pero no miro mucho para adelante. Que fluya”, establece.

Luego aborda la urgencia de resultados en un año especialmente escuálido para los albos. “El tiempo siempre es el enemigo principal de un entrenador cuando se habla de resultados. He visto partidos de Jorge en que se jugaba buen fútbol y otros que no fueron del gusto del aficionado. Voy viendo el día a día. A lo largo de los días y semanas vamos a tratar de mejorar”, dice.

También se propone un desafío: elevar el rendimiento de Claudio Aquino. “A Aquino lo he visto. Sé de las condiciones que tiene. Sé que esperaban un poco más de él, pero tiene cualidades de buen jugador. Trataré de explotarlo al máximo. Es el trabajo que tiene un entrenador”, afirma.