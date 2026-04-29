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    Armada de la Guardia Revolucionaria iraní asegura tener “nuevas cartas ganadoras” si EE.UU. vuelve a atacar el país

    Las declaraciones del subdirector político de la citada rama militar, Mohamad Akbarzadé, deslizan la posibilidad de que la nación persa arremeta contra otros intereses estadounidenses de concretarse nuevos ataques en su contra.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Shadati

    La Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió este martes que utilizará “nuevas cartas ganadoras” si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán.

    Todo esto en medio de las disputas en el proceso de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica.

    “Si Estados Unidos vuelve a cometer un error de cálculo y ataca al Irán islámico, la Armada de la Guardia Revolucionaria utilizará sus nuevas cartas del triunfo, incluyendo la selección inteligente de objetivos, y destruirá los gigantescos buques del régimen criminal con la furia de su ira, dejándolos fuera de servicio”, aseguró el subdirector político de la citada rama militar, Mohamad Akbarzadé, en declaraciones recogidas por la agencia iraní Fars.

    Asimismo, subrayó que, de suceder tal evento, las autoridades iraníes también harán uso de “sus otros instrumentos de poder en otros frentes de resistencia”.

    Esto podría aludir a ataques contra bases e intereses estadounidenses en la región, como también a la participación en el conflicto, de nuevo, de milicias proiraníes en la región, como las enmarcadas en las Fuerzas Populares de Movilización (FMP) iraquíes, estrechamente ligadas al aparato de seguridad de Bagdad.

    Akbarzadé realizó tales declaraciones desde un cementerio en la ciudad de Minab, donde tuvieron lugar los actos de conmemoración de las 155 víctimas mortales del bombardeo estadounidense contra la escuela primaria Sahayare Tayiba, perpetrado el primer día de la ofensiva contra el país.

    Sus palabras llegaron apenas unas horas después de que el general de brigada y portavoz del Ejército, Mohamad Akraminia, confirmara que, “desde el día en que cesaron los combates”, en alusión al alto el fuego, las fuerzas iraníes han seguido “actualizando objetivos”, dando continuidad a los entrenamientos y aprovechando “la experiencia bélica”.

    “Hemos fabricado y modernizado nuestro equipo”, aseguró en declaraciones a la cadena iraní Press TV en las que alegó que “la situación sigue siendo una situación de guerra”.

    “Si el enemigo vuelve a cometer una agresión y amenaza la seguridad de este país, se enfrentará a una respuesta aún más contundente. Contamos con muchas ventajas que aún no hemos aprovechado”, insistió, argumentando que el Ejército iraní está “listo para luchar a largo plazo, hasta que el enemigo se arrepienta profundamente”.

    Asimismo, Akraminia ensalzó un “nivel de coordinación y sinergia” entre el propio Ejército y la Guardia Revolucionaria que “ha aumentado drásticamente”.

    “Llevamos a cabo operaciones conjuntas con nuestros hermanos de la Guardia Revolucionaria, diseñadas y ejecutadas para lograr la máxima sinergia”, afirmó.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránEstados UnidosIsraelGuardia Revolucionaria

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