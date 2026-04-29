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    A los 83 años fallece Juan Luis Ossa Bulnes, exdiputado y fundador de Renovación Nacional

    La información fue compartida por la tienda de Antonio Varas, desde donde destacaron su trayectoria como diputado y presidente del Tribunal Supremo de la colectividad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Juan Luis Ossa Bulnes, exdiputado PN y fundador de RN.

    La noche de este martes, se confirmó el fallecimiento de Juan Luis Ossa Bulnes, exdiputado del Partido Nacional y uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN).

    El abogado de profesión y también académico falleció a los 83 años, de acuerdo a lo informado por Renovación Nacional y otras autoridades por medio de redes sociales. Dentro de RN fungió como presidente del Tribunal Supremo.

    Ossa Bulnes estuvo casado con la historiadora Lucía Santa Cruz Sutil, quien es académica y fue la decana de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

    Fue el padre de Juan Luis Ossa Santa Cruz, quien fue el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) durante el primer gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

    De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), en 1973, cuando militaba en el Partido Nacional (PN) fue electo diputado por la 7ª Agrupación Departamental de Santiago, Primer Distrito, para el período de 1973 a 1977.

    Durante su período integró la Comisión de Defensa Nacional, la de Educación Física y Deportes, y la de Minería.

    No pudo cumplir la totalidad de su labor como parlamentario debido al golpe de Estado y la consecuente disolución del Congreso Nacional en 1973.

    Homenaje desde RN

    A través de sus redes sociales, Renovación Nacional indicaron que “con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestro querido militante, fundador del Partido, ex Presidente del Tribunal Supremo y ex Diputado, señor Juan Luis Ossa Bulnes”.

    Al respecto, relevaron que “su trayectoria estuvo marcada por una vida ejemplar de servicio público, la defensa de la institucionalidad democrática y una valiosa contribución al fortalecimiento de nuestras instituciones. Su vocación, consecuencia y dedicación a Chile dejan una huella profunda, que perdurará como referente e inspiración para las futuras generaciones del partido”.

    Más sobre:Renovación NacionalJuan Luis Ossa Bulnestribunal Supremo

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