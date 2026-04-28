Ministra Chomali por desvinculación de directora de Hospital de San Antonio: “Nos parece de toda lógica”

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió esta jornada a la polémica que se generó en torno al Hospital de San Antonio luego de que el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), Juan Castro, le solicitara a la directora del recinto, Loreto Maturana, la renuncia no voluntaria por la contratación de Jeanette Vega, exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric en la subdirección médica.

Debido a esto, varios especialistas del centro hospitalario presentaron su renuncia en rechazo a la desvinculación de Maturana. Ella, en tanto, expresó que le ofreció el cargo a Vega pues era quien cumplía con los requisitos, expresando “llamé a la doctora Vega, no a una exministra”. Tras esto, ayer el Hospital de San Antonio ratificó a Vega como subdirectora de Gestión Asistencial.

Consultada al respecto durante el lanzamiento del Plan de Alerta Oncológica esta mañana, y sobre si la solicitud de renuncia había sido por motivos políticos, la ministra expresó en primera instancia que la relación entre los directores de servicio y los directores de hospitales de su red “debe ser una relación de confianza”.

“Si no existe la confianza como atributo de una relación, no se puede trabajar. Y es de toda y justa razón que el director de servicio, ante la pérdida de confianza, que fue lo que él nos manifestó, haya solicitado la renuncia a la señora Maturana”, sostuvo.

“ Eso fue lo que nos informó y nos parece de toda lógica , porque vuelvo a insistir, un director de servicio tiene que trabajar y manejar con todos los directivos de su red”, añadió. "Los motivos de pérdida de confianza tienen que ver motivos, digamos, de diferente índole, que son cosas que él nos manifestó, hay motivos técnicos, administrativos".

Minsal presenta el Plan de Alerta Oncológica:

La mañana de este martes, la ministra Chomali, junto al director departamento Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, Alejandro Berkovits, y otras autoridades de la cartera, presentaron el esperado Plan de Alerta Oncológica, el cual según han anunciado desde el gobierno, permitirá atender a los 33 mil pacientes GES y No GES que esperan diagnóstico y/o tratamiento por cáncer.

Al respecto, la titular de la cartera calificó este hecho como un “hito importante”, parte del plan de los 90 días del gobierno del Presidente José Antonio Kast, recordó.

“Este plan lo que viene a hacer es a recuperar lo que nosotros esperamos de nuestro sector salud, que es la atención oportuna de los pacientes”, destacó Chomali, indicando que va a permitir “modelar una nueva forma de hacer las cosas para que los pacientes no tengan retraso en sus garantías cuando sea una patología GES y no tengan que esperar tiempos prolongados cuando la espera es un problema para efectos del compromiso de salud de esas personas".

En cuanto al plan en sí, Berkovits explicó que consiste en tres fases, “que se iniciaron prácticamente el día en que asumimos acá en el Ministerio de Salud”.

La primera fase, de Identificación y Validación, se enfocaba en identificar a cada una de las personas que estaba con una garantía GES oncológica retrasada o que en el caso de ser una patología no GES, se encontraba con una cirugía retrasada o con una consulta nueva de especialidad en espera de atención.

En esto, y a través de un trabajo importante en la cual se unió Fonasa, Redes Asistenciales, Salud Pública y el Minsal, “logramos identificar una base oficial con corte al 31 de enero del 2026 de 33.702 personas con tiempos de espera prolongado , de los cuales 19.613 correspondían a pacientes con garantías de oportunidad tanto diagnósticas o terapéuticas, retrasadas GES, y 14.089 pacientes con cirugías o consultas de nueva especialidad no GES también con esperas prolongadas de atención”.

De esta identificación, detalló, más menos el 70 o 75% se lo lleva el cáncer colorectal, el cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama.

“También identificamos que hay un aumento importante en relación de mujeres, con un 74% de estas personas esperando versus hombres”, sostuvo.

En la segunda fase, Vinculación y Contacto, cada uno de los hospitales “contacta y vincula a cada una de las personas que identificamos de las listas de espero, las garantías retrasadas correspondientes a ese hospital”.

En caso de que el hospital no pueda cumplir con la prestación porque su oferta se encuentra limitada, se activa el segundo prestador.

Finalmente la fase 3, que es la Resolución y Acompañamiento, ocurre cuando el paciente ya es contactado y vinculado.

En esto, se detalló, en el caso que al paciente se le derive a un segundo prestador, no es que “quede solo”, sino que “el hospital está constantemente pendiente de lo que está pasando con el paciente para poder estar atento a cualquier problema que esto pueda suceder”.

En esto, el director deñ departamento Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer explicó que la idea “es la resolución completa de toda la patología oncológica”.

“Es decir, si hay alguna persona que tiene algún retraso diagnóstico, se deriva a un segundo prestador, y el segundo prestador confirma, efectivamente, que hay un cáncer, se encarga también del tratamiento completo. Esa persona no vuelve a su hospital porque no queremos que vuelva a una nueva lista en espera de su prestación terapéutica pendiente”, señaló.

Así, con esto, e l objetivo es que el 31 de junio del 2026 “todos los pacientes identificados dentro de este plan estén en vías de resolución de su problema de salud, es decir, con su proceso terapéutico en gestión”

“Nosotros creemos firmemente que una gestión eficiente permite reducir los tiempos de espera, y para los pacientes oncológicos, el tiempo es determinante”, concluyó.