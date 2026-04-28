Presidente Kast cumple promesa a Don Francisco: enviará proyecto para establecer el “Día de la Teletón”

El pasado 16 de marzo, cinco días después de haber llegado a La Moneda, el Presidente José Antonio Kast fue entrevistado por Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, en el último capítulo del programa “Las Caras La Moneda”, de Canal 13.

Y en esa ocasión, el destacado comunicador hizo una especial petición al Mandatario, al resaltar que era la última vez que animaría tal programa de entrevistas. Solicitud que generó un compromiso por parte del Presidente.

Casi al final de la conversación, Don Francisco se dirigió de manera personal al Jefe de Estado: “Señor Presidente, yo tengo una responsabilidad al hacer estos programas, esto que voy a hacer hoy día no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer por una razón, porque este es mi último programa de Las Caras de la Moneda, yo sé que es muy improbable que yo en cuatro años pudiera hacer esto y como tengo una responsabilidad quiero hacerle una petición”.

Tras resaltar que él era “solo el animador” del programa, sostuvo que, sin embargo, “me han dicho que si esto lo presenta el Presidente de la República podría ser rápidamente una realidad (...) Estamos cumpliendo 48 años con la Teletón y yo creo que la Teletón merece tener su día fijo en el calendario y nuestra idea es que el primer sábado de noviembre sea el día de la Teletón y la solidaridad, y que ese día se traslade al domingo, para que ese sea el día de la familia”, agregó.

Ante las palabras de Mario Kreutzberger, el Presidente Kast replicó: “Trato hecho. Usted nos ha devuelto la esperanza tantas veces con tantas catástrofes. Cuando yo decía que veía su programa, veía cuando unas personas llegaban a ayudar a un terremoto, cuando hizo los primeros programas difíciles y uno tenía poca fe, usted nos levantaba. Usted ha transformado familias, usted les ha dado una oportunidad, Chile no sería igual sin la Teletón y usted nos sorprendió”.

Y esta jornada se conoció que durante la mañana de este martes 28 de abril, el mandatario anunciará el inicio de la campaña Teletón 2026 y, en este marco, el envío de un proyecto de ley para decretar el primer sábado de noviembre como el día de la Teletón.

El anuncio lo realizará a las 11.30 horas junto a los ministros de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de Cultura, Francisco Undurraga, en dependencias del Instituto Teletón en Rancagua.