Vuelco en la trama: Hospital de San Antonio ratifica a Jeanette Vega como subdirectora de Gestión Asistencial

A eso de las 12:40 de este lunes llegó al Hospital Claudio Vicuña el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), Juan Castro, con un solo objetivo: oficializar la salida de Loreto Maturana de la dirección del establecimiento . La profesional había asumido el cargo en febrero de 2024 y ahora las autoridades del servicio le solicitaron la renuncia no voluntaria luego de haber incorporado a Jeanette Vega, exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric en la subdirección médica.

En reunión con las autoridades del hospital, el director del servicio, quien llegó acompañado de varios funcionarios del organismo, comunicó que el nuevo director subrogante del recinto asistencial será Christian Smith. Pero también anunció algo que supone un giro en la idea inicial tras todo el ruido que la búsqueda de su salida generó: ratificó que la exsecretaria de Estado asumirá la subdirección de Gestión Asistencial.

Pero todo sigue convulso en el recinto.

De hecho, una vez que se conoció que el servicio removería a Maturana, de los 199 médicos que tiene el recinto, 22 -entre ellos especialistas únicos en sus áreas- añadieron más presión y renunciaron a sus funciones, afirmando rechazar la solicitud de renuncia presentada a la directora al considerar que “los motivos no obedecen a argumentos técnicos, sino a una persecución política”.

Este lunes, 10 de ellos enviaron su carta de renuncia oficial a la oficina de partes. Sin embargo, durante la mañana se vieron obligados a continuar en sus funciones, pues al no existir una dirección titular en el hospital no se había formalizado la recepción del documento. Entre quienes renuncian está Alex Gómez, jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC), y Roxana Madrid, jefa de Pediatría.

Al respecto, desde el servicio de salud dicen que al cierre de esta nota se habían formalizado renuncias de siete profesionales del establecimiento. “ Estas están siendo abordadas conforme a los procedimientos establecidos, resguardando la continuidad de la atención de los usuarios y usuarias ”.

Por su parte, Schmit es médico pediatra y experto en salud pública. Fue jefe de Pediatría del Hospital Carlos van Buren y director de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), filial Valparaíso. También trabajaba para el servicio. El 18 de abril del año pasado fue distinguido como “Amigo del Hospital Claudio Vicuña”, en reconocimiento a la labor que desarrollaba en el establecimiento desde enero de ese año, como coordinador del Programa de Capacitaciones del SSVSA para los servicios pediátricos del recinto.

Posiciones enfrentadas

Toda la controversia que hoy tiene al Hospital de San Antonio como protagonista desató un fuerte conflicto interno, instalando dos bandos.

De hecho, durante el fin de semana, varios gremios de la salud -entre ellos la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud y La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros- apuntaron contra los médicos del hospital que presentaron su renuncia para apoyar a la directora removida.

A través de un comunicado, aseguraron que “como gremios, que no somos médicos, observamos con distancia, pero con preocupación por la falta de claridad. E sta situación impacta especialmente a aquellos médicos que no cuentan con estabilidad laboral, como los reemplazos mensuales, quienes terminan respaldando decisiones impulsadas por quienes sí tienen mayor seguridad contractual, replicando dinámicas ya vistas en gestiones anteriores. A ello se suma que, aun existiendo intención de renuncia, varios ya tienen su mes remunerado hasta el día 30″.

Mientras que el Colegio Médico y otras figuras del mundo sanitario han defendido la decisión de la ahora exdirectora de contratar a la exministra Vega.

Por ejemplo, el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, advierte que “este tipo de polémicas no le hacen bien al país ni a los pacientes. Su nombramiento sí le va a hacer mucho bien a la comunidad, porque con su experiencia y con el conocimiento que tiene, puestos al servicio de este hospital y de esta comunidad, solamente veremos mejoras en tantos aspectos que tenemos que mejorar y que tienen en el centro al paciente ”.