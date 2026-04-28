Organizaciones de DD.HH. solicitan a Comisión Interamericana pedir información al Estado de Chile por “desmantelamiento”

Más de 80 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado de Chile información sobre “el grave desmantelamiento de instituciones de derechos humanos, memoria y reparación en Chile”.

“Esta acción responde a la profunda preocupación de la sociedad civil frente al acelerado desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos, memoria y justicia en Chile”, indicaron en un comunicado la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, junto a otras 82 organizaciones.

Según señalaron, informaron sobre un conjunto de graves medidas administrativas adoptadas por el Gobierno de Chile que “vulneran derechos fundamentales”, entre ellas:

El desmantelamiento y eliminación de unidades especializadas en derechos humanos dentro del Estado.

Recortes presupuestarios que amenazan la continuidad del Programa de Derechos Humanos, el PRAIS y más de 140 programas sociales.

La aplicación de “indultos pasivos”, mediante la omisión deliberada de la actuación judicial estatal, lo que facilita escenarios de impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad.

El debilitamiento de las políticas de memoria, incluyendo la paralización de iniciativas en sitios como Colonia Dignidad.

“ Advertimos que estas decisiones constituyen un grave retroceso y pueden comprometer seriamente las obligaciones internacionales del Estado de Chile, afectando el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición”, sostienen.

Asimismo, aseveraron que la acción “da cuenta de una preocupación transversal y urgente, frente a medidas que amenazan con desmantelar políticas públicas construidas durante décadas”.

“Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda, a través del requerimiento de información solicitado, verificar si estas medidas se ajustan a la normativa internacional vigente y a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, en particular en lo relativo a las obligaciones de garantía, no regresividad y justicia frente a graves violaciones”, sentenciaron.