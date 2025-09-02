“No hubo incidentes”: el escueto informe arbitral de Cristián Garay tras el Superclásico en el estadio Monumental

Colo Colo venció por la mínima a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno. Fue el único triunfo del Cacique en un clásico en la turbulenta temporada que han tenido este 2025. Sin embargo, el resultado quedó opacado por un hecho que marcó la jornada: la muerte de un hincha en el estadio Monumental.

El fanático del elenco albo sufrió graves heridas tras intentar pasar de un sector a otro por los techos del recinto. Las lesiones provocadas por la caída derivaron en su fallecimiento horas más tarde, en un episodio que volvió a poner en jaque la seguridad en los estadios. A esto se sumó el lanzamiento de pirotecnia por parte de los hinchas de Colo Colo. Durante el partido se encendieron bengalas y se registraron varios incidentes.

Hinchas en el Superclásico. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Sin embargo, el informe del árbitro Cristián Garay sorprendió por lo escueto de sus contenidos. Según el documento, el único hecho consignado fue la tarjeta roja mostrada a Franco Calderón, de Universidad de Chile, por una falta durante el encuentro. No se registró información alguna sobre el fallecido, ni sobre el uso de pirotecnia o bengalas dentro del estadio. Tampoco se mencionó el incidente protagonizado por Javier Correa en los camarines.

“Ser culpable de juego brusco grave; Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo”, indica sobre la expulsión del defensor de la U.

En todas las tarjetas amarillas la explicación es la misma. “Ser culpable de conducta antideportiva”, estableció Garay en todas las amonestaciones.

En la parte de las observaciones hay un apartado para “Incidentes ocurridos antes, durante y después del partido. Salvo las amonestaciones y expulsiones”. En ese acápite, Garay escribió “No hubo”.