Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”

Colo Colo celebra el triunfo en el Superclásico ante la U, pero también lamenta un trágico suceso. En medio del desarrollo del partido ante los azules, se confirmó que un hincha albo falleció tras caer desde un techo del estadio Monumental.

Pese al incidente, el compromiso se desarrolló con normalidad hasta el pitazo final. Una situación que despertó la molestia de Michael Clark, presidente de Azul Azul: “Murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada. Se debió suspender, se lo dije a la autoridad política y creo que se equivocaron“.

Sin embargo, las palabras del directivo laico van en dirección contraria a lo que manifestó Aníbal Mosa. En zona mixta, el presidente de Blanco y Negro aseguró que se cumplió con todo lo ordenado por la autoridad tras la confirmación del fallecimiento del seguidor local. “Queremos expresar nuestras condolencias a la familia del hincha fallecido. Es muy lamentable lo que ocurrió. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos desde hace mucho tiempo para poder tener tranquilidad en el estadio, para que la gente pueda estar segura y disfrute de un evento deportivo. Este hincha subió a lugares que no debió haber subido y lamentablemente perdió el equilibrió y terminó cayendo de una altura de tres o cuatro metros. Después nos enteramos, 30 o 40 minutos después, sobre su muerte”, comentó.

El empresario puertomontino fue claro al momento de advertir a los asistentes al Monumental por su comportamiento. “El tema de los techos lo hemos ido trabajando. A medida que nosotros hemos ido avanzando, vamos despejando lugares, dejando señaléticas y comunicando por altoparlante que no se pueden subir. Hoy día nuevamente tuvimos jóvenes arriba y los mostramos por la pantalla gigante. Los techos no son lugares para ver partidos de fútbol. Aquí tenemos que ser responsables de lo que sucede cuando venimos a un estadio porque hay que circular por lugares autorizados”, lanzó.

En esa línea, el timonel de la concesionaria alba esclareció los detalles del procedimiento una vez que se conoció la noticia. “Cuando nos enteramos se constituyó una comisión de emergencia en nuestras oficinas, donde estamos todos presentes: general de Carabineros, el Fiscal, gente de la Delegación y gente de la Universidad de Chile. La palabra final la tenía Carabineros, y la decisión fue que era mejor que continuara el partido porque evacuar a 40 mil personas en la mitad era mucho más peligroso. Nosotros acatamos las instruciones que nos dan. Si nos dicen que tenemos que seguir jugando, lo hacemos. Si nos dicen que no podemos seguir jugando, lo suspendemos”, agregó.

Seguido de esto, Mosa desligó al club de posibles responsabilidades. “Si es que el estadio Monumental no hubiese reunido las condiciones, sencillamente no habríamos tenidos las autorizaciones. Nosotros cumplimos con todo lo que nos exigen las autoridades. Venimos trabajando hace tres semanas en este partido, entonces cuando tienes 40 mil personas que se comportan bien, no podemos decir que el Monumental no reúne las condiciones. Ayer eran las 11 de la noche y teníamos al GOPE revisando que no hubiesen bengalas o artefactos explosivos. Hoy día a las seis y media de la mañana había gente trabajando para garantizar una fiesta deportiva en paz”, sostuvo.

Por último, el presidente de ByN manifestó su preocupación por la elaboración de la Supercopa, también frente a los azules. “Es un partido que lo organiza la ANFP. Nosotros vamos a ir a jugar a donde nos digan. Ahora, habrá que esperar a la autoridad para ver si mantiene la autorización para el Santa Laura. Nosotros sostenemos que lo más conveniente son partidos de ida y vuelta”, cerró.