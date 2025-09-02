Aníbal Mosa pone en duda la realización de la Supercopa y ratifica la postura de Colo Colo

La Supercopa está a la vuelta de la esquina. El domingo 14 de septiembre, a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura, se jugará el Superclásico que define al campeón de campeones. La ANFP anunció este lunes que las entradas se pondrán a la venta a partir del martes 2 de septiembre, a las 10.00 horas. Sin embargo, eso no es suficiente para hacer cambiar de parecer a Colo Colo.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, volvió a criticar el formado del partido que jugarán ante la U. “Ustedes saben cuál es mi parecer. Seguimos insistiendo en que el ida y vuelta era más seguro, más conveniente, genera menos posibilidad de conflicto, pero a estas alturas del partido lo único que pido es que se desarrollen las actividades de buena manera y en paz”, señaló el timonel albo.

Colo Colo y la U definirán al campeón de la Supercopa. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El empresario fue más allá y puso en duda que el partido se juegue. “Esperemos sea la mejor, no la conozco en detalle ni sé cómo obtuvieron estos antecedentes. Lo único que espero es que el partido se desarrolle, no estoy seguro aún, escuchando al alcalde de Independencia. Espero que se dé en paz, que no tengamos violencia. Ojalá esta medida resulte”, añadió.

Incluso, el sureño enfatizó en que aún pueden cambiar el mecanismo de la definición. “Todavía estamos a tiempo para analizar un ida y vuelta, con tres o cuatro días de diferencia. Juntar las hinchadas hoy no sé si sea lo aconsejable, pero espero que se haga de buena manera”, remarcó Mosa.