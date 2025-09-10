SUSCRÍBETE
El Deportivo

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

El tenista padece una fascitis plantar que le ha generado importantes complicaciones en el último tiempo.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Christian Garin no ha podido recuperarse del todo de una fascitis plantar. Piroschka Van De Wouw

Christian Garin es la máxima estrella del equipo chileno de Copa Davis que este sábado 13 y domingo 14 se medirá ante Luxemburgo en el Court Central del Estadio Nacional. El encuentro válido por el Grupo Mundial I premia al ganador con un cupo en los Qualifiers para las Finales del próximo año.

Gago se mostró entusiasmado por volver a jugar en casa después de mucho tiempo. “Estoy contento de volver a estar aquí, sé que va a estar el estadio lleno, mucha gente se ha motivado con venir. Eso se valora muchísimo y la expectativa de la serie es siempre ganar, sea contra quien sea, siempre venimos con esa mentalidad de ganar y esta no es la excepción”, manifestó.

En ese contexto, destacó que “es una serie linda para después de todo lo que ha pasado estos años y de volver a tener la chance de soñar con el Grupo Mundial”. “La preparación ha sido buena, el equipo se ha entrenado bien como siempre y contento de estar una vez más, ya no sé ni cuánto llevo”, añadió.

Sobre su responsabilidad en el equipo tras las bajas de Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, el exnúmero 17 del mundo se mostró tranquilo. “Ya lo he hecho muchas veces, no es algo nuevo. Siempre estando uno, cuatro, cinco, la posición que sea, siempre me gusta venir a Copa Davis y aportar en lo que pueda. Creo que es irrelevante en este momento, me gusta estar aquí, lo disfruto mucho, me gusta estar con el equipo y estoy intentando mejorar cada día y poder llegar bien al sábado”, afirmó.

Asimismo, a pesar del amplio favoritismo, Garin no se confía. “El tenis es así, de mi parte estoy tomándolo como siempre, siempre respetando al rival. Al final el tenis es un deporte en que puede pasar siempre cualquier cosa. Entonces yo me enfoco en mí, en estar bien, en tomarlo como lo hago siempre, profesionalmente, y cuidándome físicamente como si fuese a jugar contra quien sea”.

La alerta física

Hace unos días, Garin reveló que sufre una fascitis plantar que lo ha complicado bastante. “Llevo un mes y medio ya con dolor. No me impide jugar, pero sí me molesta en la mañana sobre todo. Hay días en que no puedo ni caminar bien, estoy un poco preocupado, pero he ido mejorando estas dos últimas semanas. Me he ido sintiendo mejor, no me siento al cien por ciento aún, pero estoy con mucho cuidado con los doctores y con tratamientos, con los kines, cuidándome también otras cosas”, confesó.

“Entonces es difícil, una lesión que no me impide jugar al 100%, pero me molesta. Es lo que hay y me estoy adaptando a los problemas que me trae la lesión”, continuó.

El excampeón de Roland Garros junior detalló cómo ha sido su preparación en los últimos días. “Llevo ya 10 días aquí en Santiago entrenando, ha sido difícil recuperarme del pie; algunos días bien, otros mal... Entonces en ese sentido soy bien realista, no llego a mi mejor momento, lejos, pero por lo menos he ido mejorando. Creo que el trabajo ha sido bueno, siempre es bueno con el equipo”, sostuvo.

“Tuve la chance de hacer un ciclo de preparación física, con un preparador físico nuevo. Vengo mejorando en ese aspecto y creo que sí, como dije, no llego en un buen momento, pero igual Copa Davis, como muchos saben, es distinta a las otras competiciones, entonces ya estar aquí me sube el ánimo y me dan ganas de competir y jugar bien”, continuó.

Finalmente, se refirió a lo vivido en Bélgica, cuando fue chocado por Zizou Bergs, y terminó descalificado. “Es un tema que yo ya lo di por cerrado, porque lo pasé mal, sobre todo después, lo di por cerrado, no creo que tenga más relevancia hablar de lo que fue. Para mí fue algo totalmente injusto y que se desentendió la ITF por completo, pero es lo único que voy a decir porque ya fue etapa cerrada y ya está”, remató.

Más sobre:Copa DavisGrupo Mundial IChristian GarinChileLuxemburgo

