El Deportivo

Locura por ver al equipo de Nicolás Massú en la Copa Davis: Chile enfrentará a Luxemburgo a estadio lleno

En la Federación de Tenis sacan cuentas alegres porque, a tres días del comienzo de la llave por el Grupo Mundial I, quedan menos de 180 boletos disponibles.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
La última vez que Chile jugó de local fue ante Perú el año pasado. Al igual que en esa jornada, el Court Central estará repleto. Jonnathan Oyarzún/Photosport

La Federación de Tenis saca cuentas alegres por la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, por el Grupo Mundial I. La llave por el paso a los Qualifiers para las Finales del certamen se jugará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el Parque Estadio Nacional y la respuesta del público ha sido plena, a pesar de las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Sin ir más lejos, a falta de tres días para la confrontación, están prácticamente todas las entradas vendidas. En total, la cancha de Ñuñoa contará con casi 4.500 espectadores en cada jornada para ver a un equipo nacional que tendrá como principales raquetas a Christian Garin y a Tomás Barrios.

“Para el sábado está todo agotado y para el domingo quedan unas pocas entradas. Pero, por el ritmo de venta que estamos teniendo, lo que queremos es llegar con todo agotado al fin de semana. Esto simplemente ratifica que el tenis sigue siendo un deporte muy popular en Chile y que la gente se inspira con este equipo, se inspira con nuestro capitán Nicolás Massú a estar presente y acompañar al equipo”, señala Andrés Otero, gerente general de la Federación de Tenis de Chile.

“Es buenísimo. Hace mucho que no jugábamos aquí en Chile. Feliz también de que sea en una fecha en que hay mucha gente que quiere apoyar al deporte y a nosotros. Así que feliz de jugar en un estadio lleno y aquí en Chile”, afirma, por su parte, Tomás Barrios.

Hasta la tarde de este martes, quedaban a disposición del público poco menos de 180 boletos para la jornada dominical, por lo que es altamente probable que este miércoles se agoten, repitiendo el mismo escenario que se vivió en la serie ante Perú en 2024. En aquella ocasión el equipo chileno ganó 3-2 ante un Court Central repleto.

Cabe señalar que el sábado la acción comienza a las 17.00, con los dos singles. Mientras que el domingo, los encuentros comenzarán a las 16.00, con el duelo de dobles, seguidos de los individuales.

Un Fan Fest

Otero destaca la alegría de la entidad por el éxito de los tickets. “La verdad es que es una satisfacción muy grande que el público chileno, una vez más, como ha sido en toda la historia del deporte que más triunfos le ha dado al país, está queriendo acompañar al equipo”, valora.

“Hay mucha confianza en los cinco jugadores que nominó el capitán Nicolás Massú, hay mucha confianza en lo que puede ser esta serie con Luxemburgo y hay mucha confianza también en ver un buen nivel de tenis”, añade.

De todos modos, los partidos frente a los europeos contarán con instancias anexas que permitirán ampliar la experiencia. “Este evento va a ser una fiesta, porque no solamente van a ser los partidos, vamos a tener un verdadero fan fest con muchas actividades. Por eso, la invitación a la gente es que llegue temprano; las puertas se abren dos horas antes cada una de las jornadas y la verdad es que estamos muy contentos”, detalla el gerente de la Federación.

Más sobre:TenisCopa DavisChileLuxemburgoFetechAndrés OteroTomás BarriosNicolás MassúChristian Garin

