El Deportivo

Habla cinco idiomas y ya jugó en Chile: la historia de Aarón Gil García, la promesa española de Luxemburgo en Copa Davis

El tenista de 21 años nació en Málaga y es parte del recambio del rival del equipo de Nicolás Massú.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Aarón Gil García viene siendo convocado desde el año pasado, pero aún no debuta por Luxemburgo. El Deportivo

Luxemburgo es un pequeño país rodeado por Alemania, Francia y Bélgica, con una población que no alcanza los 700 mil habitantes. Es considerada una de las 25 naciones con mayor desarrollo humano y una economía bastante próspera.

Con esa idea los padres de Aarón Gil García (1.361º ATP) partieron de España, cuando este tenía seis años, para instalarse en este particular destino. “Yo nací en Málaga y nos mudamos para allá. El tema del idioma no me costó porque era chico y toda mi infancia la pasé en Luxemburgo y todos mis amigos están ahí”, relata a El Deportivo, a un costado del Court Central del Estadio Nacional.

En efecto, a pesar de su corta edad, domina cinco lenguas. “En Luxemburgo tenemos tres idiomas oficiales: el luxemburgués, el francés y el alemán y yo también hablo inglés, además del español”, enumera.

Su amor por la raqueta surgió muy pronto. “A mi padre le gustaba un montón el tenis. Mi hermano empezó a jugar y mi hermana también. Mi hermano paró muy pronto, pero mi hermana jugó mucho. Yo de pequeño, con tres años, veía a mi hermana jugar al tenis y me puse a jugar con una pared y de ahí me pusieron en el tenis”, recuerda.

Para el malagueño no es desconocido Santiago, pues en diciembre pasado estuvo en el país jugando unos M15 en San Carlos de Apoquindo, donde cayó ante Nicolás Villalón, uno de los invitados nacionales en esta serie: “Me he acomodado muy bien a las condiciones. La pista está muy bonita y va a haber un gran ambiente con el estadio lleno”.

Sobre su experiencia en la capital, el joven tenista destaca varios aspectos cotidianos. “Me dijeron que Chile es uno de los más seguros de Sudamérica. No en todas partes de Sudamérica te puedes pasear por la calle sintiéndote seguro y eso se aprecia”, afirma.

En cuanto a vivir del tenis en Luxemburgo, Gil García afima que existen varias ventajas. “Tenemos la suerte de que es un país pequeño, no como España, y entonces destacamos más y es más fácil entrar en un equipo de la Copa Davis. El mundo del tenis en Luxemburgo es muy pequeño, así que todo el mundo se conoce”, confiesa.

Sobre quiénes son sus ídolos, no olvida sus raíces. “Mi ídolo fue desde pequeño Rafael Nadal, y en Luxemburgo también veía mucho a Müller”, recuerda no sin antes fijar sus metas: “Quiero subir lo más rápido posible y llegar lo más lejos que pueda en el ranking”.

Un chileno conocido

Al ser consultado por los jugadores chilenos es muy honesto y solo conoce a uno. “Conozco a Diego Fernández, porque yo estuve unos años en una academia en Barcelona y él se entrena por allí. Lo conozco de los torneos por ahí y eso. Al resto de los jugadores no los conozco, pero Müller sí los conoce y se ocupa de ellos”, sostiene.

Eso sí está consciente de las diferencias de ranking entre uno y otro equipo. “Por ranking son ellos favoritos, nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar. Al final hay mucha presión de las dos partes, así que nosotros vamos a ir a por ellos”, advierte.

El capitán Gilles Müller afirma que la presencia de Gil García en el elenco luxemburgués es una apuesta a largo plazo: “Aaron forma parte del equipo desde el año pasado, desde 2024. Es un jugador con un potencial interesante, que puede ayudar al equipo. Quizás no todavía, pero dentro de unos años, sí. Así que estamos intentando desarrollarlo poco a poco. Es un jugador joven”, sentencia el capitán.

“Es un jugador con gran potencial para el equipo y nos ayudará. Por ahora, tenemos que ser pacientes; le falta experiencia, le falta madurez, pero creemos que dentro de unos años, ojalá lo antes posible, por supuesto, nos ayudará”, explica.

