Histórico campeón azul sorprende: “La U debería haber recibido la misma sanción que Independiente”

Los trágicos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en Argentina, todavía despiertan fuertes reacciones por lo ocurrido en las graderías. Cuando el duelo se iniciaba en su segunda mitad, el local Independiente igualaba 1-1 con Universidad de Chile, resultado que entonces clasificaba a los azules a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Entonces se desató la tragedia y el caos. Duros enfrentamientos entre simpatizantes de ambos clubes impidieron que terminara el duelo, el cual fue cancelado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Trágico saldo que acabó con más de un centenar de hinchas chilenos detenidos y al menos cinco ingresados a recintos hospitalarios de Avellaneda. Tras recibir los descargos de ambos clubes, la Conmebol decidió descalificar a los transandinos y sancionar a los azules con siete partidos como local sin hinchas propios, la misma cantidad como visitante.

Un exjugador que vistió ambas camisetas fue el zaguero Rogelio Delgado. El paraguayo fue uno de los pilares de la escuadra universitaria que logró el campeonato nacional de 1994, después de 25 años de sequía.

“Me sentí muy triste por lo que ocurrió en Avellaneda, lo único que puedo decir es eso… fue algo muy triste, muy penoso. No importa quién comenzó ni quién terminó y nada que se le parezca. Que haya sucedido eso es, francamente, lamentable”, explicó el guaraní a El Deportivo, quien también consiguió la estrella de 1989 con el Rojo de Avellaneda.

Sanción pareja

El exdefensor de la Albirroja comenta, además, la sanción que impuso el organismo rector del fútbol sudamericano. De acuerdo con su opinión, el castigo fue desmedido para una y otra institución.

“Yo creo que la U debería haber recibido la misma sanción que Independiente. Como te decía, para mí fue doloroso que eso haya ocurrido con esos dos equipos, porque estoy unido sentimentalmente a ellos”, afirmó el paraguayo.

Asimismo, advirtió que “deberían haber sido descalificados los dos o, tal vez, buscar otras formas de sanción. Aquí hay que mirar también que la organización de los partidos tiene que monitorear perfectamente que todo esté resguardado por la seguridad”.

Lo cierto es que el castigo no cayó bien en la dirigencia del Rey de Copas. Incluso, envió una virulenta carta al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a quien exigió los trofeos de Independiente que están en el museo de la institución en Luque.

Al respecto, Delgado afirmó que “lo que pasa es que cuando ocurren situaciones como esta uno se duele. En eso uno no puede medir sus actos. No me parece, cuando suceden estas cosas uno tiene que prepararse a que se tomen todas las precauciones posibles para que no vuelva a ocurrir”.

Además, el exzaguero de Olimpia se refirió al actual momento de los universitarios: “futbolísticamente, Universidad de Chile ha tenido un progreso importante, pero me parece que en el plano internacional tiene que seguir consolidándose. Todavía le falta para pelear con las potencias sudamericanas”.