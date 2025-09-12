SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Histórico campeón azul sorprende: “La U debería haber recibido la misma sanción que Independiente”

El paraguayo Rogelio Delgado, campeón con ambas camisetas, comentó los bochornosos incidentes ocurridos en Avellaneda, que terminaron con el cuadro argentino fuera descalificado de la Copa Sudamericana.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Rogelio Delgado considera que la U e Independiente deberían haber recibido la misma sanción. FOTO: Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Los trágicos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en Argentina, todavía despiertan fuertes reacciones por lo ocurrido en las graderías. Cuando el duelo se iniciaba en su segunda mitad, el local Independiente igualaba 1-1 con Universidad de Chile, resultado que entonces clasificaba a los azules a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Entonces se desató la tragedia y el caos. Duros enfrentamientos entre simpatizantes de ambos clubes impidieron que terminara el duelo, el cual fue cancelado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Trágico saldo que acabó con más de un centenar de hinchas chilenos detenidos y al menos cinco ingresados a recintos hospitalarios de Avellaneda. Tras recibir los descargos de ambos clubes, la Conmebol decidió descalificar a los transandinos y sancionar a los azules con siete partidos como local sin hinchas propios, la misma cantidad como visitante.

Un exjugador que vistió ambas camisetas fue el zaguero Rogelio Delgado. El paraguayo fue uno de los pilares de la escuadra universitaria que logró el campeonato nacional de 1994, después de 25 años de sequía.

“Me sentí muy triste por lo que ocurrió en Avellaneda, lo único que puedo decir es eso… fue algo muy triste, muy penoso. No importa quién comenzó ni quién terminó y nada que se le parezca. Que haya sucedido eso es, francamente, lamentable”, explicó el guaraní a El Deportivo, quien también consiguió la estrella de 1989 con el Rojo de Avellaneda.

Sanción pareja

El exdefensor de la Albirroja comenta, además, la sanción que impuso el organismo rector del fútbol sudamericano. De acuerdo con su opinión, el castigo fue desmedido para una y otra institución.

“Yo creo que la U debería haber recibido la misma sanción que Independiente. Como te decía, para mí fue doloroso que eso haya ocurrido con esos dos equipos, porque estoy unido sentimentalmente a ellos”, afirmó el paraguayo.

Asimismo, advirtió que “deberían haber sido descalificados los dos o, tal vez, buscar otras formas de sanción. Aquí hay que mirar también que la organización de los partidos tiene que monitorear perfectamente que todo esté resguardado por la seguridad”.

Lo cierto es que el castigo no cayó bien en la dirigencia del Rey de Copas. Incluso, envió una virulenta carta al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a quien exigió los trofeos de Independiente que están en el museo de la institución en Luque.

Al respecto, Delgado afirmó que “lo que pasa es que cuando ocurren situaciones como esta uno se duele. En eso uno no puede medir sus actos. No me parece, cuando suceden estas cosas uno tiene que prepararse a que se tomen todas las precauciones posibles para que no vuelva a ocurrir”.

Además, el exzaguero de Olimpia se refirió al actual momento de los universitarios: “futbolísticamente, Universidad de Chile ha tenido un progreso importante, pero me parece que en el plano internacional tiene que seguir consolidándose. Todavía le falta para pelear con las potencias sudamericanas”.

Más sobre:FútbolUniversidad de ChileIndependiente de AvellanedaCopa SudamericanaRogelio Delgado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Brasil afirma que “amenazas” como la de Marco Rubio contra la condena a Bolsonaro “no intimidarán” a su país

Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete
Chile

Inicia audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Incendio afecta dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia

Temblor hoy, viernes 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros
Negocios

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros

Quiebras de empresas suben 44% a agosto y en comercio se duplican

Parlamentarios de oposición plantean acotar próxima alza del sueldo mínimo solo al IPC para no perjudicar el empleo

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia
Tendencias

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Estas son las 6 principales amenazas en ciberseguridad que enfrentan Chile y Latinoamérica, según Kaspersky

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile
El Deportivo

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

El portazo del DT de Bolivia al regreso a la Selección de Moreno Martins: “Para mí es un exjugador”

Monto histórico: el millonario premio que se llevan Canelo Álvarez y Terence Crawford por su pelea en Las Vegas

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet
Cultura y entretención

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México
Mundo

Aumentan a nueve los muertos por la explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Brasil afirma que “amenazas” como la de Marco Rubio contra la condena a Bolsonaro “no intimidarán” a su país

Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud