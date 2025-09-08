“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

Conmebol ya entregó el fallo por la barbarie ocurrida el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ente rector del fútbol continental eliminó del torneo a la escuadra argentina, anfitriona esa noche en Avellaneda, y estableció fuertes multas económicas a ambos clubes.

La decisión no dejó conforme tanto al Rojo como a los del CDA. Este lunes, desde Argentina, los jugadores de Independiente, encabezados por Rodrigo Rey, su capitán, junto a Iván Marcone y Federico Mancuello, además de todo el resto del plantel a sus espaldas, leyeron un comunicado, lo grabaron y lo compartieron en las redes sociales de la institución y de los propios jugadores.

“Estamos hoy reunidos como equipo atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, comenzó diciendo el capitán.

Además, al igual como lo hizo el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, volvieron a recalcar el mal comportamiento de los hinchas chilenos: “Injusticia es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego sino que nos toca ver y sentir como un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”.

“Había un camino posible”

Los futbolistas del Rojo también puntualizaron en que ellos, ante los hechos de violencia que estaban sucediendo esa noche, solicitaron que el partido se suspendiera: “Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido”.

Foto: Javier Vergara/Photosport JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Además, atacaron la resolución de la Conmebol que los eliminó. Consideran que otras alternativas hubieran sido más justas: “Creemos que había un camino posible para impartir justicia. Mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos”.

“Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos. [..] Este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia. Acá perdió el fútbol”, añadieron.

“Esta resolución que beneficia solo a una de las partes fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que reconstruirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca”, cerraron.

“Jugadores”



Porque el plantel profesional publicó su propio descargo sobre la resolución de la CONMEBOL. Lo hicieron a través del Instagram de Rodrigo Rey. pic.twitter.com/oHb3bm3QFA — Tendencias Independiente (@TendenciasCAI) September 8, 2025

Días complicados

Este comunicado de los jugadores se emitió justo en horas difíciles para la dirigencia encabezada por el mencionado Néstor Grindetti luego del fallo de la Conmebol. Lo sucedido desató una crisis en la institución y varios fanáticos del elenco de Avellaneda fueron el viernes a protestar a la sede del club.

“Más de 300 derechos de admisión por opositores”, “dirigentes antiCAI: abrieron la puerta y nos dejaron afuera” y “ni K ni PRO, solo CAI” eran frases que manifestaban el enojo de los hinchas de Independiente. También hubo canciones fuertes en contra de los dirigentes. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y “el Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos los hijos de p... de la Comisión”, fueron algunas.