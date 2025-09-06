SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Que se vayan todos”: hinchas de Independiente protestan en la sede del club tras el fallo de la Conmebol

Un grupo de fanáticos del Rojo se manifestó tras la descalificación de la Copa Sudamericana, determinación que favoreció a la U. El foco del reclamo era hacia la directiva que encabeza el polémico Néstor Grindetti.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Hinchas de Independiente protestan en la sede del club tras el fallo de la Conmebol. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

La historia entre Independiente, Universidad de Chile y la Conmebol suma ingredientes. Como era de esperarse, una vez que se conoció el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol, las reacciones iban a generarse. No solo fueron mediante declaraciones cruzadas, sino que también a través de actos. Así sucedió este viernes, en Buenos Aires.

Un grupo de hinchas del Rojo fue a protestar a la sede del club, ubicada en la calle Avenida Bartolomé Mitre 470, Avellaneda, un día después de que se conociera la determinación de la Conmebol, que dejó al equipo transandino descalificado de la Copa Sudamericana y a los azules instalados en los cuartos de final (para enfrentar a Alianza Lima), además de multas económicas y castigos para los hinchas de ambos.

Los forofos del Rey de Copas colgaron varias banderas en el ingreso de la sede, en las que se podían leer mensajes alusivos a la interna de la institución presidida por el polémico Néstor Grindetti. El malestar radicaba en el fracaso de la defensa del club respecto a la barbarie sucedida en el Estadio Libertadores de América, terminando eliminado de la competencia continental.

“Más de 300 derechos de admisión por opositores”, “dirigentes antiCAI: abrieron la puerta y nos dejaron afuera” y “ni K ni PRO, solo CAI” eran frases que manifestaban el enojo de los hinchas de Independiente. También hubo canciones fuertes en contra de los dirigentes. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y “el Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos los hijos de p... de la Comisión”, fueron algunas.

Según indicaron medios argentinos, la convocatoria a esta protesta se había realizado vía redes sociales, con un pedido claro: “Elecciones anticipadas ya. Marcha a la sede a pedir la renuncia indeclinable de toda la Comisión Directiva. Rompieron a Independiente”. Cabe recordar que el Rojo de Avellaneda, como todos los equipos en Argentina, son asociaciones civiles en donde los socios son los dueños, por lo tanto tienen el poder del voto para elegir al presidente (en este caso, Grindetti).

La protesta en la sede de Independiente. Foto: x.com/Chiflidoguy

Ha sido un viernes agitado para la institución. Porque el día comenzó con una carta de Independiente, que compartió en las redes sociales, en la que se fue directamente en contra de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por el fallo de la serie ante la U.

Acusaron que la resolución “no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros”. Además, exigió que se elimine toda referencia al club en el Museo de la Conmebol mientras el paraguayo continué presidiendo el ente afincado en Luque.

FútbolIndependienteUniversidad de ChileCopa SudamericanaConmebolLa UNéstor Grindetti

