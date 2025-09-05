SUSCRÍBETE
El Deportivo

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

El cuadro de Avellaneda publicó una incendiaria carta dirigida directamente a Alejandro Domínguez.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Independiente decidió llevar al máximo su protesta contra la Conmebol tras su desclasificación de la Copa Sudamericana. Este viernes, el club argentino difundió la dura carta que envió al presidente Alejandro Domínguez, luego del fallo que lo eliminó del certamen subcontinental y otorgó el paso a los cuartos de final a Universidad de Chile.

En el escrito, firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, la institución de Avellaneda expresó su “más enérgico repudio” a la resolución, acusando a la entidad con sede en Paraguay de “ignorar sus propios reglamentos” y de condenar injustamente al Rojo en los escritorios.

“Exigimos de manera inmediata que se elimine toda referencia a nuestra institución en el Museo de la Conmebol mientras usted continúe en la presidencia. Que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al museo de la Conmebol, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”, señala uno de los pasajes más encendidos de la misiva.

La carta subraya un contraste que, a juicio de la dirigencia, explica el trasfondo de la decisión: “Mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial. Al fallar en su favor, la Conmebol no sólo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva“, lanzan.

Más dardos

El reclamo fue todavía más allá. La conducción de Independiente advirtió que la presencia del club en el Museo de la Conmebol —donde se exhiben trofeos, camisetas y objetos históricos— se ha convertido en una forma de legitimar una gestión que, según ellos “ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”.

“No admitimos que se utilicen nuestros títulos, jugadores y aportes materiales para justificar una conducción que se aparta de los valores que nos hicieron grandes”, dispararon.

En el cierre del escrito, los dirigentes no escatimaron en calificativos. Hablaron de “una afrenta al espíritu del deporte, una violación al reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas”. Y remarcaron que Independiente seguirá defendiendo sus principios “con las manos limpias y los brazos en alto”.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileIndependienteConmebolCopa SudamericanaAzul Azul

