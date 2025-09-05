SUSCRÍBETE
El Deportivo

La llamativa reacción de Independiente tras ser eliminados de la Sudamericana ante la U

El club argentino realizó una publicación en sus redes sociales en las que se refirió al fallo de la Conmebol.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Javier Vergara/Photosport JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

“Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos“, declaraba con confianza este miércoles ante los medios de comunicación Néstor Grindetti, presidente del Rojo, luego de exponer sus antecedentes ante la Conmebol en Paraguay. Sin embargo, este jueves recibieron un duro revés en su postura, ya que el ente que dirige el fútbol Sudamericano tomó la determinación de eliminarlos de la Copa Sudamericana y de aplicarles fuertes sanciones económicas, luego de la barbarie ocurrida en el estadio Libertadores de América en el duelo por los octavos de final ante Universidad de Chile.

Con esto se termina la participación del elenco de Avellaneda en le certamen internacional. A solo minutos de que se publicara el fallo, las redes sociales del club se pronunciaron con un posteo generó muchas reacciones.

Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Una imagen de un polerón de color blanco con la insignia de Independiente, manchado con sangre. En el encabezado de la foto, dice: “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”.

Los detalles del castigo a Independiente

El fallo publicado por la Conmebol estableció para el Rojo lo siguiente: “IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, por la infracción a los artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), i), y j) del Código Disciplinario de la CONMEBOL; al artículo 22 literales a) y g) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025 y al artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025, las siguientes sanciones: DESCALIFICAR al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL. OBLIGACIÓN de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones CONMEBOL, sin aficionados del CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE. MULTA de USD 150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES).El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio. IMPONER al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE una MULTA de USD 100.000 (CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

