SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Presidente de Independiente muestra confianza tras la audiencia en la Conmebol: “Tenemos que pasar”

Néstor Grindetti se refirió a la reunión que determinará si será el cuadro argentino y La U el conjunto que avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
@independiente.

Durante la tarde de este martes se desarrolló en la sede de la Conmebol una reunión entre el organismo sudamericano, Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile debido a la cancelación del partido de revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aquel encuentro se paralizó pocos minutos después de que comenzara el segundo tiempo debido a los gravísimos incidentes que se generaron en un sector del estadio donde se encontraba tanto la hinchada local como visitante.

Tras el encuentro, Néstor Grindetti, presidente del club de Avellaneda, detalló que “las conclusiones las va a sacar el Tribunal. Según nos dijeron, en las próximas horas o días. No dieron una fecha precisa”, comenzó señalando en diálogo con ESPN.

“No hay nada nuevo en las exposiciones de ambos clubes. Sí hay un acuerdo de confidencialidad de CONMEBOL para no hablar de lo charlado. Fue todo en un ambiente de cordialidad, los abogados explicaron y fue una reunión ejemplar. Cada club tuvo buena predisposición, expuso lo propio y ahora, esperar”, continuó.

Luego, insistió en la postura que defendieron ante Conmebol. “Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos. Subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar (en la Copa Sudamericana). Está previsto en las normativas de Conmebol”, explicó.

Por último, el presidente de Independiente explicó que no se trató la posibilidad de que se disputen los minutos restantes del partido. “Hay que esperar. Ni siquiera se habló de que sea una alternativa. En todo caso, es una de las alternativas que puede haber”, expresó.

“La sensación es que van a tener una reunión mañana y en las próximas horas va a estar el fallo. Venimos reiterando nuestra verdad. Los abogados estuvieron muy bien”, cerró.

Sin presencia de hinchas de la U en Buenos Aires hasta 2028

Una de las primeras medidas relacionadas con los incidentes que se registraron el 20 de agosto por la Copa Sudamericana la tomó el Gobierno de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte.

En el documento al que tuvo acceso El Deportivo se establece “disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistosos- en los que participe el Club Universidad de Chile de la República de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2027”.

Además, explica que esta sanción se comunicará “a la División de Seguridad y Orden Público del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, y solicítese informe respecto de las personas seguidoras del Club sancionado que, en su país, tengan prohibido el ingreso a eventos deportivos por haber cometido infracciones y/o delitos”.

Lee también:

Más sobre:FútbolConmebolIndependienteUniversidad de ChileLa UCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Presidente de la Cámara advierte que confianza con el gobierno queda “absolutamente quebrada” tras rechazo a multa en el voto

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio

Tras ataque a embarcación: Petro advierte a EE.UU. que en estos barcos no van “grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”

Trump pedirá al Tribunal Supremo una “resolución urgente” sobre el futuro de los aranceles

El alza del precio de la carne duplica al IPC: ¿dónde es más barato comprarla, en carnicería o en supermercado?

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Presidente de la Cámara advierte que confianza con el gobierno queda “absolutamente quebrada” tras rechazo a multa en el voto
Chile

Presidente de la Cámara advierte que confianza con el gobierno queda “absolutamente quebrada” tras rechazo a multa en el voto

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Violento portonazo en Huechuraba: víctima fue golpeada por los delincuentes

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio
Negocios

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio

El alza del precio de la carne duplica al IPC: ¿dónde es más barato comprarla, en carnicería o en supermercado?

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi

Cómo fue el ataque de EEUU contra una lancha con drogas procedente de Venezuela, según Trump
Tendencias

Cómo fue el ataque de EEUU contra una lancha con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Presidente de Independiente muestra confianza tras la audiencia en la Conmebol: “Tenemos que pasar”
El Deportivo

Presidente de Independiente muestra confianza tras la audiencia en la Conmebol: “Tenemos que pasar”

Fact Checking a la acusación de Charles Aránguiz: ¿expulsan a sus compañeros cuando enfrenta a Colo Colo en el Monumental?

Liverpool rompe el molde y la Premier League es el que más gasta en el mercado más millonario de la historia

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”
Cultura y entretención

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las figuras de la historia británica

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

Tras ataque a embarcación: Petro advierte a EE.UU. que en estos barcos no van “grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”
Mundo

Tras ataque a embarcación: Petro advierte a EE.UU. que en estos barcos no van “grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”

Trump pedirá al Tribunal Supremo una “resolución urgente” sobre el futuro de los aranceles

Trump dice que Kim Jong Un y Putin, reunidos en Beijing, conspiran contra Estados Unidos

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo