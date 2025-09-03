Presidente de Independiente muestra confianza tras la audiencia en la Conmebol: “Tenemos que pasar”

Durante la tarde de este martes se desarrolló en la sede de la Conmebol una reunión entre el organismo sudamericano, Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile debido a la cancelación del partido de revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Aquel encuentro se paralizó pocos minutos después de que comenzara el segundo tiempo debido a los gravísimos incidentes que se generaron en un sector del estadio donde se encontraba tanto la hinchada local como visitante.

Tras el encuentro, Néstor Grindetti, presidente del club de Avellaneda, detalló que “las conclusiones las va a sacar el Tribunal. Según nos dijeron, en las próximas horas o días. No dieron una fecha precisa”, comenzó señalando en diálogo con ESPN.

“No hay nada nuevo en las exposiciones de ambos clubes. Sí hay un acuerdo de confidencialidad de CONMEBOL para no hablar de lo charlado. Fue todo en un ambiente de cordialidad, los abogados explicaron y fue una reunión ejemplar. Cada club tuvo buena predisposición, expuso lo propio y ahora, esperar”, continuó.

Luego, insistió en la postura que defendieron ante Conmebol. “Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos. Subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar (en la Copa Sudamericana). Está previsto en las normativas de Conmebol”, explicó.

Por último, el presidente de Independiente explicó que no se trató la posibilidad de que se disputen los minutos restantes del partido. “Hay que esperar. Ni siquiera se habló de que sea una alternativa. En todo caso, es una de las alternativas que puede haber”, expresó.

“La sensación es que van a tener una reunión mañana y en las próximas horas va a estar el fallo. Venimos reiterando nuestra verdad. Los abogados estuvieron muy bien”, cerró.

Sin presencia de hinchas de la U en Buenos Aires hasta 2028

Una de las primeras medidas relacionadas con los incidentes que se registraron el 20 de agosto por la Copa Sudamericana la tomó el Gobierno de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte.

En el documento al que tuvo acceso El Deportivo se establece “disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos -oficiales o amistosos- en los que participe el Club Universidad de Chile de la República de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2027”.

Además, explica que esta sanción se comunicará “a la División de Seguridad y Orden Público del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, y solicítese informe respecto de las personas seguidoras del Club sancionado que, en su país, tengan prohibido el ingreso a eventos deportivos por haber cometido infracciones y/o delitos”.