El Deportivo

Conmebol alista la resolución: el nuevo escenario que se abre en la disputa entre la U e Independiente

La Confederación prepara una decisión sobre el duelo cancelado por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Mientras la mayoría de los consultados apunta a que el fallo debería favorecer a la U, hay otras voces que anticipan otra medida.

Matías ParkerPor 
Matías Parker

Universidad de Chile e Independiente viven horas claves. Esta semana la Conmebol dará a conocer su decisión sobre la cancelación del duelo entre ambos equipos después de los graves incidentes en el sector donde se ubicaba la barra de los azules. Este martes, a las 14 horas, en Luque, ambas escuadras realizarán sus descargos cara a cara. La instancia permitirá que ambos elencos refuercen los descargos que ya presentaron vía escrita y, que según dicen desde Paraguay, ya da indicios sobre los próximos pasos a seguir.

Dentro de los escenarios que maneja la Confederación está el hecho de que avance a la ronda de cuartos de final Universidad de Chile de forma directa, basándose en que la responsabilidad que tuvieron los Rojos como organizadores del evento y una de las claves de la defensa universitaria. En esa instancia, Alianza Lima de Gorosito espera rival, en un llave que comenzará a disputarse el próximo 18 de septiembre, en Perú.

Sin embargo, según reportan desde Luque, durante las últimas horas se abrió una posibilidad de que se disputen los minutos restantes del duelo. Cabe recordar que en el cotejo de ida se impuso el cuadro chileno por 1-0 y que en la revancha el encuentro se encontraba igualado 1-1. Aún restaban 42 minutos del partido.

El abogado Gerardo Acosta, de Azul Azul, anticipaba el escenario. “Lo que vamos a pedir es que se declare suspendido de manera definitiva el partido y que se consolide el resultado del partido en el momento en que fue suspendido”, afirma el jurista. Sin embargo, se abre al nuevo escenario que da vuelta en Paraguay: “Técnicamente, la cancelación del partido implica la posibilidad de reanudación. Nosotros vamos a pedir la suspensión definitiva”, refuerza.

A su vez, otras voces, aunque mínimas, indican que podría ser Independiente el conjunto que clasifique a la siguiente ronda, aludiendo a que el origen del conflicto se generó por la hinchada visitante.

La defensa de la U

La idea de los universitarios es presentar los descargos que prepararon con el abogado paraguayo Gerardo Acosta, el cual es definido por sus pares como “una eminencia en derecho deportivo” y cuya vinculación con la U data de principios de este año, cuando logró que el organismo sudamericano le levantara una sanción pendiente del año 2020, y así pudiera recibir a Botafogo, en la primera fecha de la Copa Libertadores 2025, con público.

Los descargos de Clark, Correa y Acosta se basan en el relato de los hechos que no fueron consignados por el árbitro y el comisario del partido, tales como las bombas de estruendos en el hotel donde se alojó el plantel de la U y la bodega que utilizó la barra de Independiente para guardar fierros y otros elementos contundentes, que luego fueron utilizados como armas contra los barristas azules que quedaron rezagados en la tribuna visitante del recinto.

Además, se le pedirá a la Conmebol que dé el partido por finalizado con el resultado que se estaba dando hasta la cancelación, en el minuto 4 del segundo tiempo, 1-1, pues ese empate clasifica directo a los azules a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirían con Alianza Lima en las próximas semanas.

La defensa de Independiente

Del otro lado estará el presidente de Independiente, Néstor Grindetti quien fue tajante. “Debemos subrayar que el partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante. Así lo acreditan los informes del árbitro, del delegado de Conmebol y de las fuerzas de seguridad”, expuso.

El timonel rojo detalló que el encuentro había sido catalogado como de alto riesgo y que el operativo incluyó 650 policías, 150 guardias privados, ambulancias, médicos y controles de acceso. Según su versión, la barra visitante destruyó cámaras, rompió butacas y hormigón para arrojar proyectiles. “Fue un plan premeditado para suspender el partido”, aseguró.

